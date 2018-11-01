Erzurum Lisesi “Kariyer Günleri”

Yapılan söyleşiye Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı İsmail Bağrıyanık, Erzurum Lisesi Okul Müdürü Selami Güneş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Selami Güneş açılış konuşmasında ; “Kariyer Günleri” projesi 2005 yılından bu yana her ay düzenlenmekte olup, değerli öğretim üyelerinin yanında iş, sanat ve spor adamlarının iştirakleri ile gerçekleştirildiğini, Projenin 11 ve 12 Sınıf öğrencilerinin donanımlarını arttırmak, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına katkıda bulunabilmek amacıyla verilen kişisel gelişim eğitimleri olduğunu söyledi.

Tarihi Erzurum Lisesi öğrencileriyle “Kariyer Günleri” söyleşisinde bir araya gelen Kaygusuz, konuşmasının başında öğrencilere başarılı olabilmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak Erzurum Lisesinin 1889 yılında kurulduğunu, Çanakkale Savaşına öğrenci gönderen, bu sebeple mezun veremeyen ender liselerden biri olduğunu söyleyerek, Erzurum Lisesi öğrencileri olarak sizler, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve bizler bu tarihi misyona uygun şekilde çalışmalıyız, Erzurum Lisesini Türkiye de marka bir lise haline getirmeliyiz dedi.

Program sonunda öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ve beğeni kazanan Kaygusuz'a yapmış olduğu söyleşiden dolayı okul müdürü Selami Güneş tarafından plaket takdim edildi.