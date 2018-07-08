Erzurum Mayıs ayı araç verileri açıklandı

İl trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 44, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 3’üncü sırayı aldı. İl trafiğindeki kayıtlı araç sayısının ülke payı yüzde 0,52, bölge payı ise yüzde 15,51 oldu.

ERZURUM MAYIS AYI VERİLERİ

TÜİK 2018 Mayıs dönemi trafiğe kayıtlı araç sayısı iller dağılımını paylaştı. Erzurum il trafiğinde 58 bin 711 otomobil, 2 bin 945 minibüs, bin 158 otobüs, 26 bin 705 kamyonet, 5 bin 858 kamyon, 2 bin 669 motosiklet, 706 özel amaçlı taşıt, 19 bin 783 traktör olarak toplam 118 bin 555 aracın trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

DOSİAD ANALİZİ

TÜK verileri üzerinden DOSAD araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen analize göre, mayıs ayı bazında trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Erzurum’da 118 bin 555, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 192 bin 262, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 318 bin 397, Doğu Anadolu Bölgesinde 766 bin 296 oldu. Dönemde trafiğe kayıtlı otomobil sayısı ise Erzurum’da 58 bin 711, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde93 bin 86, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 125 bin 689, Doğu Anadolu Bölgesinde 336 bin 872 olarak kaydedildi.

ERZURUM BÖLGEDE 3’ÜNCÜ

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırada kaldı. Bölge illeri Malatya’da 169 bin 506, Elazığ’da 121 bin 264, Erzurum’da 118 bin 555, Van’da 79 bin 635, Erzincan’da 58 bin 617, Kars’ta 45 bin 774, Muş’ta 34 bin 320, Ağrı’da 33 bin 19, Iğdır’da 27 bin 890, Bitlis’te 22 bin 396, ardahan’da 19 bin 452, Bingöl’de 17 bin 233, Hakkari’de 9 bin 555, Tunceli’de 9 bin 80 aracın trafiğe kayıtlı bulunduğu bildirildi.

ERZURUM 44’ÜNCÜ SIRADA

Erzurum araç varlığı bakımından Türkiye iller sıralamasında 44’üncü sırada yer aldı. Türkiye’de araç yoğunluğunun en fazla olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Manisa, Gaziantep, Muğla, Hatay, Balıkesir, Aydın, Denizli, Kocaeli, Kayseri, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Trabzon, Tokat, Isparta, Çorum, Malatya, Sivas, Osmaniye, Edirne, Zonguldak, Uşak, Burdur, Ordu, Kırklareli, Kastamonu, Diyarbakır, Aksaray, Elazığ, Erzurum olarak kaydedildi.

MOTORLU KARA TAŞITLARI, MAYIS 2018

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 22 milyon 645 bin 85 oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 645 bin 85 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9’unu motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MAYIS AYINDA 100 BİN 403 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 100 bin 403 taşıt içinde otomobil yüzde 55,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 20,4 ile motosiklet, yüzde 14,8 ile kamyonet, yüzde 4,9 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AYLIK ARTIŞ

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 1,1, kamyonette yüzde 20,2, motosiklette yüzde 6,1 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 10,6, otobüste yüzde 24,6, kamyonda yüzde 5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 30,2, traktörde ise yüzde 12,7 azalış oldu.

AYLIK DEĞİŞİM

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 azaldı. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 9,1 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 13,2, otobüste yüzde 38,4, kamyonette yüzde 12,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 73,1, traktörde yüzde 33 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 24,8, kamyonda yüzde 16,9, motosiklette ise yüzde 16,2 artış oldu.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ

Ocak-Mayıs döneminde 472 bin 575 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 46 bin 435 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 426 bin 140 adet arttı.

DEVİR

Devriyapılan toplam 672 bin 53 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile motosiklet, yüzde 2,9 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

LPG’Lİ ARAÇ ORANI

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 38,1 oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 303 bin 46 adet otomobilin yüzde 38,1’i LPG, yüzde 36’sı dizel, yüzde 25,5’i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.

SİLİNDİR HACMİ

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı. Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 276 bin 948 adet otomobilin yüzde 42,8’i 1501-1600, yüzde 27,5’i 1401-1500, yüzde 12,9’u 1300 ve altı, yüzde 11,7’si 1301-1400, yüzde 4,1’i 1601-2000, yüzde 0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı. Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 276 bin 948 adet otomobilin yüzde 56,8’i beyaz, yüzde 20,9’u gri, yüzde 7,6’sı siyah ve yüzde 5,3’ü kırmızı iken yüzde 9,4’ü diğer renklerdedir.