Erzurum merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

FETÖ/PDY mensuplarının, başarısız darbe girişimi sonrasında dağılan örgütü toplamak, örgüt mensupları arasında koordine sağlamak, örgüte yeni eleman temin etmek, aranan örgüt mensuplarının saklanmasına yardımcı olabilmek amacıyla oluşturdukları hijyen-gaybubet-Işık evleri adlı hücre evlerinin tespitine, şahısların deşifrelerine yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortaklaşa çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.