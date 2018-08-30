Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi 30 Eylül’de 1. yılını kutluyor

yılını kutluyor.

500 milyon liralık dev bir yatırımla hayata geçen alışveriş merkezi, Murat Boz ve pek çok ünlünün katıldığı renkli bir organizasyonla sektöre giriş yaptı. Grup bünyesinde kurulan MNG Yönetim Hizmetleri tarafından işletilen AVM, 1000 metrekarelik kütüphanesi, sanat galerileri, 5 bin 300 metrekarelik heyecan veren tema parkı, 1.300 metrekare Fitness Centerı, 350 koltuklu şehir tiyatrosu ve son teknoloji sineması ile, 140 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Erzurum’da sosyal yaşama renk katıyor.

Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 160 bin metrekare büyüklüğü ile Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük, Türkiye’nin ilk 5’inde yer alan AVM sosyal yaşamı ve ticareti canlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimizde yer alan zengin marka karmasını şehre taşıyan alışveriş merkezi, 175 mağaza, eğlence, sinema ve kültürel etkinleri bir arada sunarak Doğu’nun gözde şehrine dinamizm kazandırdı.

Murat Boz ile AVM açılışını gerçekleştiren MNG AVM 1.yılında misafirlerini altın yağmuruna tutacak bunun yanı sıra Karadeniz’in gözde müzük grubu KOLİVA ve ülkenin en iyi müzik gruplarından olan MANGA MNG AVM’nin 1. yılında sahne alarak misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Gittiği şehirlerde bölge halkının eğitim, sanat, eğlence ve alışveriş konusunda çıtasını yükseltmeyi hedefleyen MNG Holding, Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezinde sanatsal etkinliklere de geniş yer ayırdı. 350 koltuklu çocuk şehir tiyatromuz, son teknolojiye sahip Cinemaximum’da Gold Glass ayrıcalığı ile seyir zevki sunan sinemamız ve değerli sanatçılar ile bölge halkını buluşturacak sanat galerilerimiz, bu yaklaşımımızın kanıtları Konukları için eğlenceli bir etkinlik takvimi de hazırlayan merkezimiz, Erzurum ve çevre illerden gelecek ziyaretçilerine, Anadolu’daki en renkli ve konforlu sosyal yaşam alanlarını sunuyor.

Genel Müdür Dr.Aydoğan Süer: “Yeniliklerimizi bölge halkı ile paylaşmak heyecan verici”

MNG Yönetim Hizmetleri’nin Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, alışveriş merkezleri ve perakende konusunda uzman bir isim. Yakamoz Yayınları’ndan çıkan “Alışveriş ve Perakendede Sürdürülebilirlik” ve “AVM’lerin Geleceği” isimli kitapları ile perakende sektörüne akademik anlamda da önemli katkılarda bulunan, pek çok mesleki ödülün sahibi Dr. Aydoğan Süer, Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezinin açılışına sayılı günler kala başta gençler olmak üzere tüm Erzurumluları 30 Eylül’de gerçekleştirilecek renkli 1.yıl etkinliğine davet etti.

Alışveriş Merkezleri Konusunda Uzman Bir İsim: Dr. Aydoğan Süer

MNG Yönetim Hizmetleri AŞ’nin Genel Müdürü olan Dr. Aydoğan Süer, AVM yönetimi alanında başarıları ile tanınan ödüllü bir lider. Verdiği sektörel eğitimler, seminer ve konferanslar ile alanında en iyi motivasyon konuşmacıları arasında yer alan Süer, Alışveriş Merkezleri ve Perakendede Sürdürülebilirlik ve AVM’lerin Geleceği isimli 2 kitabın da yazarı. Mesleki ve akademik çalışmalarının yanı sıra son 3 yıldır pek çok gazetede yazan ve televizyon programları yapan Dr. Aydoğan Süer, bilinçli tüketici yaratabilmek için yaptığı çalışmalarla ülke genelinde büyük takdir topluyor.

MNG Grup Hakkında:

1976 yılında, Mehmet Nazif Günal’ın isminin ilk harfleriyle temelleri atılan MNG, bugün 20 binden fazla çalışanın istihdam edildiği büyük bir şirketler topluluğu... İnşaat, taahhüt, enerji, hava taşımacılığı, kargo, tarım ve finans sektörlerini içine alan farklı sektörlerde faaliyet gösteren grup, 2017 yılına başlarken, inşaat projelerinin ardından işletmeci olarak da AVM sektöründe yer alacağını açıkladı. MNG Holding, Dr. Aydoğan Süer’in Genel Müdür olarak görev yaptığı MNG Yönetim Hizmetleri şirketi ile alışveriş merkezleri yönetimi ve gayrimenkul kiralama alanında da faaliyet gösterecek.