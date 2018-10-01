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Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Koliva ve Manga konserleriyle 1. yılını kutladı

MNG Holding’in AVM sektöründeki ilk adımı olan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Koliva ve Manga gurubunun konserleriyle 1.

MNG Holding'in AVM sektöründeki ilk adımı olan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Koliva ve Manga gurubunun konserleriyle 1. yılını kutladı.


500 milyon liralık dev bir yatırımla hayata geçen alışveriş merkezi, Murat Boz ve pek çok ünlünün katıldığı renkli bir organizasyonla sektöre giriş yaptı. Grup bünyesinde kurulan MNG Yönetim Hizmetleri tarafından işletilen AVM, 1000 metrekarelik kütüphanesi, sanat galerileri, 5 bin 300 metrekarelik heyecan veren tema parkı, 1.300 metrekare Fitness Centerı, 350 koltuklu şehir tiyatrosu ve son teknoloji sineması ile, 140 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Erzurum´da sosyal yaşama renk katıyor.


Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 160 bin metrekare büyüklüğü ile Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük, Türkiye´nin ilk 5´inde yer alan AVM sosyal yaşamı ve ticareti canlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimizde yer alan zengin marka karmasını şehre taşıyan alışveriş merkezi, 175 mağaza, eğlence, sinema ve kültürel etkinleri bir arada sunarak Doğu´nun gözde şehrine dinamizm kazandırdı.


Murat Boz ile AVM açılışını gerçekleştiren MNG AVM 1. yılında misafirlerini altın yağmuruna tutarak bunun yanı sıra Karadeniz´in gözde müzik grubu Koliva ve ülkenin en iyi müzik gruplarından olan Manga konserleriyle, 1. yılında misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı.

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