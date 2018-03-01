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01 Mart 2018 10:27

Erzurum Ocak ayında 21 marka çıkardı

TÜRKPATENT 2018 yılı Ocak ayı marka başvuruları iller dağılımını açıkladı.

Erzurum Ocak ayında 21 marka çıkardı

01 Mart 2018 10:27

Erzurum’da yılın ilk ayında 30 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. İlin bölge payı yüzde 20 olarak kaydedildi.


DOSİAD Analizi


TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince gerçekleştirilen analizlere göre ocak 2018 döneminde Erzurum’dan 21, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 30, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 40, Doğu Anadolu Bölgesinden de 106 marka başvurusu gerçekleştirildi. İlin Kuzeydoğu Anadolu başvuru payı yüzde 52.5 oldu.


Bölge İlleri Dağılımı


TÜRKPATENT verilerine göre, Dönemde Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Ağrı, Bingöl, Hakkari ve Iğdır’dan 2, Muş ilinden 3, Kars’tan 6, Erzincan’dan 8, Erzurum’dan 21, Malatya’dan 22, Elazığ’dan ise 27 marka başvurusu gerçekleşti. Ocak ayında marka başvurusunun yapılmadığı bölge illeri Bitlis, Tunceli ve Ardahan olarak kaydedildi.


1995-2017 Dönemi Erzurum


1995-2017 dönemleri arasında Erzurum’un tescil edilen marka sayısı bin 457’ye ulaştı. İlin 1995’te 7, 1996’da 8, 1997’de 11, 1998’de 13, 1999’da 9, 2000 yılında 20, 2001 yılında 35, 2002 yılında 35, 2003 yılında 25, 2004 yılında 29, 2005 yılında 37, 2006 yılında 66, 2007 yılında 104, 2008 yılında 76, 2009 yılında 90, 2010 yılında 57, 2011 yılında 84, 2012’de 94, 2013’de 97, 2014’te 125, 2015’te 125, 2016’da 150, 2017 yılında ise 160 markası tescil edildi.




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