Erzurum patentte 21'inci sırada

Erzurum'da 8 ayda üretilen patent sayısı bölge toplamında yüzde 39.54, ağustos ayı ölçeğinde ise yüzde 14,28'lik dilim oluşturdu. İl patent üretimi bakımından bölge illeri içinde liderliğini devam ettirdi.

TÜRKPATENT ERZURUM VERİLERİ

TÜRKPATENT Ağustos 2018 dönemi patent üretimi iller dağılımını paylaştı. Erzurum'da ağustos ayında 1, yılın ocak-temmuz ayları kapsamında ise 19 patent üretildiği açıklandı. İlde patent üretiminin en yüksek olduğu dönem 4 patentle mart ayı oldu. Erzurum'da ocak, şubat ve temmuz aylarında 3, mart ayında 4, nisan ve haziran aylarında 2, ağustosta ise 1 patent üretimi kaydedildi.

BÖLGE VERİLERİ

Doğu Anadolu bölgesinde ağustos ayında 7, ocak-ağustos ayları bölümünde ise 55 patent üretimi gerçekleşti. 14 ile sahip bölgede patent üretilen il sayısı 10'a yükseldi. Bölgede ocak ayında 7, şubat ayında 6, mart ayında 7, nisan ayında 7, mayıs ayında 6, haziran ayında 6, temmuz ayında, ağustos ayında da 7 ise 7 patent üretildi.

ERZURUM 21'İNCİ SIRADA

Erzurum Türkiye illeri patent başvuru sayısı yüksekliği bakımından Türkiye illeri sıralamasında 21'inci sırada yer aldı. Ülkede patent başvuru ve üretiminin en yüksek olduğu 21 il, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Manisa, Kocaeli, Konya, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Eskişehir, Adana, Tekirdağ, Kayseri, Mersin, Samsun, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş, Aydın, Erzurum olarak kaydedildi.

BÖLGE İLLERİ

Bölgede patent üretimi bakımından Erzurum yüksek performansını sürdürdü. TÜRKPATENT verilerine göre ocak-ağustos ayları toplamında Bölge illeri olan Ağrı, Bitlis, Muş ve Tunceli illerinde 1, Van'da 6, Kars'ta 3, Elazığ'da 7, Malatya'da 14, Iğdır'da 2 ve Erzurum'da ise 19 patent üretimi gerçekleşti.