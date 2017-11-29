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29 Kasım 2017 16:25

Erzurum polisinden iletişim yoluyla dolandırıcılık uyarısı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara broşür dağıtarak iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.

Erzurum polisinden iletişim yoluyla dolandırıcılık uyarısı

29 Kasım 2017 16:25


Konuyla ilgili yapılana açıklamada, “Son dönemde iletişim yoluyla dolandırıcılık suçu şüphelilerinin, vatandaşları telefon ile arayarak kendisini polis, asker, savcı gibi unvanlar kullanmak suretiyle suç unsuru telefon görüşmeleri yaptığı, darbe mensupları ve terör örgütü üyeleri tarafından adınıza hat çıkarıldı, adınız darbeye karıştı ve darbe listesinde gibi bir takım kurgular üzerine operasyon yapılacağını beyan ederek vatandaşlardan para ve altın talebinde bulundukları yönünde emniyet birimlerimize ihbarlar gelmektedir. Bu kapsamda telefonda kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, adınız darbeye karıştı, darbeciler listesinde diyerek para veya altın isteyenlere inanmayın. Böyle durumlarda en yakın emniyet birimine veya Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ediniz” denildi.




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