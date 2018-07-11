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11 Temmuz 2018 11:01

Erzurum ringde zaferden zafere koşuyor

Erzurum Gençlik Spor Boks Takımı, Büyükler Boks Ligi’nde fırtına gibi esiyor.

Erzurum ringde zaferden zafere koşuyor

11 Temmuz 2018 11:01

Antrenörler Muhsin Köylü ve Atilla Zengin, yönetimdeki Mavi-beyazlı boksörlerin son kurbanı Başkent ekibi Sağlıkspor oldu.


Antrenör Mustafa Kalkan’ın Milli takımla birlikte Akdeniz oyunlarına katılması sonucu, takımı lig maçlarına çıkartan Antrenörler Muhsin Köylü ve Atilla Zengin, Mavi-beyazlı boksörlere bir zafer daha yaşattı. Ankara’da yapılan 8. Hafta Spor Toto Büyükler Boks Ligi’nde Erzurum Gençlik Spor kulübü Ankara Sağlıkspor’la karşı karşıya geldi. Başkent ekibini 7-3 mağlup eden Dadaş boksörler Erzurum’a mutlu döndü.


Beşiktaş, Fenerbahçe gibi dev kulüplerle mücadele eden ve ligde zirve yarışı veren Erzurum Gençlikspor Kulübü, emin adımlarla zirveye koşuyor.


Antrenörler Muhsin Köylü ve Atilla Zengin, “Ligde bir zafer daha kazanarak Erzurum’a döndük. Emeği geçen sporculara yürekten teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı Erzurum Gençlik Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesengil, Gençlik Spor Kulübü başkanımız Güngör Şenses, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e baş antrenörümüz Mustafa Kalkan’a, Ertuğrul Cebe’ye, Yakutiye Belediyesi Özel Kalem Müdürü Onur Korkut’a teşekkür ederiz” diye konuştular.


Erzurum Gençlik Spor Boks Takımının, başkentten zaferle dönmesinde en büyük rolü oynayan isimlerden biri de Muhammet Aydın oldu. +91 kiloda ringe çıkan başarılı boksörün rakibi çıkmadı. Bunun üzerine Erzurum ekibi puanları toplandı. Erzurum Gençlik Spor Boks Takımı’nda Ankara Sağlık Spor Maçında kadroda 49 kiloda Yusuf Yılmaz, 52 kiloda Muhammet Taha Kaçar, 56 kiloda Emrah Bezar, 60 kiloda Murat Korkmaz, 64 kiloda İbrahim Hakkı Gezer, 69 kiloda Murat Özkan, 75 kiloda Onur Koç, 81 kiloda Cihander Enes Alkazak, 91 kiloda Adem Koç, +91 kiloda Muhammet Aydın yer aldı.




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