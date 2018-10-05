Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Akgüloğlu:

Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu, 2019'da yapılacak yerel seçimlere değinerek, “Sorgulamak parti yetkilileri kadar hizmet alacak vatandaşında hakkı olmalıdır” dedi.

Orhan Akgüloğlu, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler noktasında açıklamalarda bulundu.

Mahalli seçim hazırlıkları ve aday tespitlerinin artık başladığını kaydeden Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu, ”Aday adayları da ısınma turları atıyorlar. Vazifeyi ehline vermekle vazifeli kişiler, ehil kişileri araştıracakken kendileri o makamlara oturmak için mücadele veriyorlarsa ne olacak? Böyle dönemlerde ve bu şartlar dâhilinde ehil kişilerin değil geri durmaları aksine vazifeye talip olmaları elzemdir, gereklidir. Eğer bir aday adayı, sıfatı ve konumu ne olursa olsun, kendini başkalarından (değil daha ehil) en ehil görüyor, başka ehil kişileri hiç görmüyor ve görmek istemiyorsa, dahası (parti yetkililerinin bir talebi olmaksızın) aday olmak için kurulu ticarî ve meslekî düzenini terk ediyor, ifrat noktasında harcama yapıyorsa; bu kişilerin aday olup olmayacağı hususunda iyi düşünmek lazımdır. Belediye Başkanlığının maaşı nihayet sınırlı iken, bu sınırlı maaşa karşılık daha yüksek gelirli ticarî ve meslekî faaliyetlerden feragat ve ifrat noktasında yapılacak harcama acaba nasıl izah edilebilir. Bunu sorgulamak parti yetkilileri kadar hizmet alacak vatandaşında hakkı olmalıdır.” diye konuştu.