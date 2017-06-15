Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden yapılandırma semineri

Toplantıya Vali Yardımcısı Hamza Özer, Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, İş-Kur İl Müdürü Recep Demir ile Meslek Kuruluşları Temsilcileri ve Muhasebeciler katıldı.

Toplantıda konuşan Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nizamettin Durmuş, farklı nedenlerle borçlarını ödeyemeyen vatandaşların 7020 sayılı Kanundan yararlanmak suretiyle borçlarını yapılandırmalarını ve düzenli ödeme yaparak devletin sunmuş olduğu cazip teşvik ve desteklerden yararlanmalarının gerektiğini belirtti.

Durmuş, borçlu olan işverenler üzerinde haciz, yakalama kararı, kamu ihalelerinden faydalanamama gibi ticari kabiliyeti sınırlayıcı yasal uygulamalar olduğunu, bu durumdan kurtulmanın tek yolunun da yapılandırma kanunlarını fırsat olarak değerlendirip farklı ödeme seçeneklerinden en uygun olanı seçmek olduğunu söyledi.

Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenlerin 5 puan indiriminden başlayan ve tüm primlerinin devlet tarafından ödendiği farklı teşvik ve desteklerden de yararlanma hakkı elde edeceklerini belirten Nizamettin Durmuş bu kapsamda primlerini veya borç taksitlerini düzenli ödeyen işverenlere Nisan 2017 yılında Hazineden ve ilgili Kurumlardan 7.570.040 TL teşvik desteği yapılmak suretiyle Erzurum piyasasına kazandırıldığını belirtti.

Toplantıda SGK ile birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı personeli de kanun uygulamaları ile ilgili sunum yaptı.