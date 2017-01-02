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02 Ocak 2017 11:43

Erzurum Stratejik Girişimci İşadamları Başbakan Yıldırım ile görüştü

Erzurum Stratejik Girişimci İşadamları Başbakan Yıldırım ile görüştü

02 Ocak 2017 11:43

Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum Stratejik Girişimci İş Adamlarını kabul etti.
Erzurum Stratejik Girişimci İşadamları Derneği Başkanı M. Nuri Alim, oldukça verimli geçen görüşmede ESGİAD olarak Başbakan Binali Yıldırım’a Erzurum ile ilgili bir sonum yaptıklarını söyledi.
Çankaya Köşkünde Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edilen Erzurum Stratejik Girişimci İş Adamları, tarımdan, turizme, ekonomiye, KOBİlere yönelik sorunları sunum halinde dile getirdiler.
Alim, “Toplantı sonucunda oldukça samimi ve içtenlikle gerek ilimiz gerekse ülkemizin tüm sorunlarını değerlendireceğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım KOSGEB içinde verilen 50 bin TL nin yeniden gerekli düzenlemeleri yapılacağını söylemesi Kobiler içinde yeniden bir umut doğduğunu müjdelemek isterim” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye hem yatırım hem üretim hem de ihracat konumlarında bütün gayretini, bütün imkânlarını ortaya koyacaktır bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Alim, Erzurum Stratejik Girişimci İş Adamları olarak her platformda devletin zirvesinde Erzurum’u temsile ederek Erzurum’un sorunlarını devletin zirvesi ile paylaşarak çözüm aramaya devam edeceklerini kaydetti.



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