Erzurum tekli eğitime geçiyor

Aziziye İlçesi Ertuğrul Gazi ilköğretim Okulu’nda düzenlenen karne töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Karne törenine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekile Eyüp Tavlaşoğlu, Azizeye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ve aileler katıldı.

Program öncesinde öğrenciler tarafından hazırlanan mini ‘Karne’ tiyatro oyunu ve bar gösterisi katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı. Tören öncesinde bir konuşma yapan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında ikili eğitimden tekli eğitime geçileceğini söyledi.

Bu konuda fiziki çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Vali Azizoğlu, Erzurum’da 160 bin öğrencimiz bugün tatile çıkıyor. Yoğum geçen bir eğitim öğretimin ardından çocuklarımız tatile çıkıp, bu yorgunluklarını giderecekler. Tatilde çocuklarımız sevdikleri kitapları okumalı ve yaz tatilini eğlenerek dinlenerek geçirmeli. Çocuklarımız yarın bizim bulunduğumuz yerleri onlar dolduracak. Bizim yapamadığımız işleri onlar yapacak ve bu güzel ülkeyi muasır medeniyetler üzerine çıkaracaktır.

Bu arada Erzurum’da 2 yıl öncesinde ikili eğitim yüzde 50 oranındaydı. Bu iki yılda yapmış olduğumuz çalışmalarla bugün Erzurum 2019 yılın da tekli eğitime geçecek şekilde hazırlıklarını yapmaktadır. Şu an itibariyle ikili eğitim yüzde 20’lere kadar düştü. 2019 yılı itibariyle bunu sıfırlamış olacağız. Bütün kurumlarımız bir seferberlik anlayışıyla katkı sağladılar. Milli Eğitim yatırmalarının gerçekleşme oranında Erzurum 2’nci sıraya yükselmiştir. Gelecek eğitim yılının bu dönemden çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Çok güzel işleri Erzurum’da başaracağız. Bu vesile ile bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Azizoğlu ve protokol yetkilileri sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıttı.