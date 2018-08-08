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08 Ağustos 2018 16:52

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın Malezya Putra Üniversitesi ziyareti

Mevlana Değişim Programı kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın Malezya Putra Üniversitesi ziyareti

08 Ağustos 2018 16:52

Dr. Muammer Yaylalı, ETÜ ile Putra Üniversitesi arasında yapılacak iş birliği için Malezya’ya ziyaretlerde bulundu.


Rektör Yaylalı’yı Putra üniversitesi rektörü Prof. Dr. Datin Paduka , Rektör yardımcıları Prof. Dr. Zulkıflı Idrus , Prof. Dr. M. Iqbal Sarıpan ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mohd Basyaruddın Abdul Rahman birlikte ağırladılar.


Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında Mühendislik Fakültesi bölümleri ve Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü arasında yapılacak iş birliği protokolleri imzalandı. Akademisyen ve öğrenci değişim programı kapsamında protokole de imza atan taraflar iki üniversite arasında diğer iş birlikleri için fikir alış verişinde bulundular.


Karşılıklı hediye takdimleri ile devam eden ziyaret sıcak ilişkilerin kurulmasına vesile oldu.




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