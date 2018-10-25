Erzurum Ticaret Borsası 9.Yörex Fuarına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB)'un desteği ile bu yıl 9.'su düzenlenen, Yöresel Ürünler Fuarı (Yörex), Antalya Expo Center'da açıldı.

Toplamda 73 ilden; 135 oda ve borsa, 15 kalkınma ajansı, 70 kurum ve 485 firmanın katıldığı fuarda, başta coğrafi tescilli ürünler olmak üzere yüzlerce yöresel ürünün tanıtımı yapılmaktadır.

24-28 Ekim 2018 tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda, Erzurum'u; Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi beraberinde, yöresel ürünler satan firmalar temsil edecektir.

Açılış konuşmalarının yapıldığı törenin ardından, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve davetliler fuar alanındaki standları gezdiler.

Fuar alanında, Ticaret Borsası (ETB), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ( ETSO), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Erzurum standını ziyaret eden, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ve diğer protokol üyelerine; Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Meral ve Vesfi Koç tarafından, Oral Et A.Ş bünyesinde üretilen sucuk, kavurma ve diğer yöresel ürünler; kaşar peyniri ile civil peynir ikram edildi. Ayrıca Vali Karaloğlu'na, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ve Belediye Başkanı Türel'e Erzurum'a özgü Oltu Taşı tesbih hediye edildi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzurum'un yöresel ürünler açısından zengin bir kent olduğunu, bir çok yöresel ürünün coğrafi işaretli olduğunu ve bunlardan civil peynirin, kadayıf dolmasının ve göğermiş peynirin coğrafi işaretlerinin ETB tarafından alındığını belirtti. Bu yıl YÖREX'de Erzurum'a özgü coğrafi işaretli bir çok ürünün sunulduğunu, YÖREX'de ilgi gören standlardan birinin de Erzurum standı olduğunun altını çizerek; ‘YÖREX'de her yıl zengin kültürümüzü ve yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu yıl da yöresel ürünlerimiz, YÖREX'e katılan büyük firmalar aracılığıyla alıcılarla buluşuyor. Amacımız; zengin ürün çeşitlerimizi YÖREX sayesinde daha geniş kitlelere tanıtmaktır.' dedi.