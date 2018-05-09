Erzurum, TKDK hayvancılık projelerinde ilk 3’de

sırada yer aldı.

İlimiz hayvancılığının altyapısının yeniden inşasına büyük katkı sağlayacak olan bu projeler sayesinde hem hayvancılık işletmelerinde verimlilik ve kalite artacak hem de işletmelerdeki çalışma şartları çok daha iyi bir hale gelecektir. Bütün bunların yanı sıra küçük ve büyük baş hayvan ahırlarında hayvan refahına uygun ve yüksek standartlarda üretimin yapılmasına imkan sağlanacaktır.

IPARD II Programının 3. Başvuru Çağrı döneminde Erzurum İl Koordinatörlüğü hayvancılık yatırımlarında büyük bir başarıya imza attı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 27 Nisan 2018 günü sona eren IPARD II Programının 3. Başvuru Çağrı döneminde, Erzurum‘da hayvancılık yatırımlarına yönelik aldığı proje sayısıyla hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olduğunu gösterdi.

Bu çağrı dönemi kapsamında yapılacak 52,6 milyon TL tutarındaki yatırımların 31,3 milyon TL’lik kısmı hibe desteği olarak il ekonomisine sunulacak. Böylece Erzurum ilinde bir taraftan doğrudan ve dolaylı olarak istihdama katkı sağlayacak diğer taraftan da il ekonomisinin canlılığını artıracak.

Konu ile ilgili olarak Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü şunları söyledi; “Öncelikle yatırımcılarımızı kutluyor, hayata geçirmeyi planladıkları yatırımların başta kendileri olmak üzere Erzurum’a ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hayvan refahına uygun olarak yüksek standartlarda planlanan bu projeler sayesinde Erzurum Hayvancılığı önemli bir değişim ve dönüşüm yaşayacaktır. Alınan 50 adet projenin %82’si süt hayvancılığı yapılan işletmelerden oluşmaktadır. Süt üreten çiftlikler, soğuk zincirin ilk halkasını teşkil etmektedir. Soğuk zincir ise sütün hijyenik olarak sağımı ve transferine kadar uygun koşullarda depolanmasını ve taşınmasını içine alan bir süreci kapsamaktadır. Bu sürecin bazı makineler ve hijyen kurallarından oluşması alt yapı gerektirmektedir. TKDK olarak sütün verimli ve hijyenik olarak üretimini, süt işleme tesislerine ulaştırılması ve tüketicilere sağlıklı süt ve süt ürünlerinin sunulması için bu altyapının desteklenmesini önemsiyoruz. Yeni projelere sağlayacağımız desteklerimizle bölgemizde kaliteli süt üretiminin ve süt işletmelerinin sürdürülebilirliğinin artmasını hedefliyoruz. Üçüncü Başvuru çağrı ilanı kapsamında alınan projeler hedefimize ulaşmada önemli bir adım olacaktır. Diğer hayvancılık projelerimiz ise besi hayvancılığına yöneliktir. Bu işletmelerimize et üretiminin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için destekler sağlayacağız. Şu an odaklandığımız süreç tüm projelerin varsa eksikliklerini gidererek hayata geçmelerini sağlamaktır” dedi.

İl Koordinatörü Özlü, bu başarının ilk adımı olan 3. Başvuru Çağrı İlanının duyurulması için yapılan duyuru ve tanıtım faaliyetleri hakkında ise şu bilgileri aktardı; “Proje başvurularını İl Koordinatörlüğümüze kazandırmak için İl Koordinatörlüğü olarak çaycısından uzmanına kadar yoğun bir çaba sarf ettik. Aralık 2017 tarihinde kurumumuzun çağrı ilanını açıklaması ile birlikte tanıtımlara başladık. İlçelerimizin tamamında tanıtım faaliyetleri ve hayvancılıkla uğraşanlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdik. İlçe toplantılarına katılamayan vatandaşlarımız için köy ziyaretlerinde bulunarak çağrı ilanından haberdar olmalarını sağlamaya çalıştık. Tarım il ve ilçe müdürlüklerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda faydalanıcılara yatırımlarına destek olacağımızı mektuplarla illettik. Bu gayretlerimize rağmen ulaşamadığımız vatandaşlarımızın da bu desteklerden mahrum kalmaması için bizlere ulaşabilecekleri iletişim bilgilerini sms yolu ile kendilerine ilettik. Proje hazırlamaya karar veren vatandaşlarımızın projelerini tek tek takip ettik. Projelerin, İl Koordinatörlüğümüze gelene kadar bir aksama yaşamaması adına mesai mefhumu göstermeden vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Tüm gayretlerimiz neticesinde 50 adet projeyi teslim aldık. Proje sahiplerimizin 7 tanesi kadın yatırımcılarımızdan oluşmaktadır. Kırsal alanlarda yaşayan 7 kadın yatırımcının kurumumuzdan hibe destek talebinde bulunması bizim için ayrıca sevindirici bir durumdur. Bu projelerimizin 41 adedi Süt Hayvancılığı, 9 adedi ise Besi Hayvancılığı yatırımıdır. Bu işletmelerin hayata geçirilmesi ile bölgemizde ve ülkemizde hayvancılığa ve istihdama önemli katkılar sağlayacağız. Hayvancılığın merkezi olan Erzurum ‘da hayvancılıkta lokomotif bir rol üstlenmekten gurur duyuyoruz. Bu gururun Erzurum ‘un gururu olduğunu biliyoruz” dedi.

Özlü sözlerini şöyle sürdürdü; “Geçtiğimiz Mart ayı sonunda ise aynı çağrı ilanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” başlığında 18 adet başvuru aldık. Bu başvuruların 8 adedi arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi ve paketlenmesi, 7 adedi kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, 1 adedi su ürünleri yetiştiriciliği, 1 adedi Makine Parkı ve 1 adedi ise Yenilenebilir Enerji yatırımı oldu. Bu yatırımlarda ise 5 bayan yatırımcımız yer aldı. Böylece her iki başlık kapsamında 68 proje başvurusu aldık. Bu başvuruların 37 sinde mevcut işletmelerin modernize edilmesi ve büyütülmesi, 31 adet başvuru da ise yeni işletmelerin kurulması için hibe desteği talep edildi. Tüm projelerimizin İl Koordinatörlüğümüzde kontrolü yapıldıktan sonra en hızlı sürede kurum merkezine göndererek yeni yatırımlara vesile olmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Özlü sözlerine şöyle son verdi; “Önümüzdeki çağrı döneminde yeni yatırımcılarımızı yeni yatırım projeleriyle kurumumuza bekliyoruz”