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30 Mayıs 2018 12:27

Erzurum toprağında Zeytin yetişecek

Muğla Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Bayrağımın altında ne var?” projesi kapsamında 81 İlden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden iletişim halinde bulunulan okullar aracılığıyla ilçeye getirtilen topraklara zeytin fidanını dikildi.

Erzurum toprağında Zeytin yetişecek

30 Mayıs 2018 12:27


Milli Eğitim Bakanlığınca da onaylanan Menteşe Kaymakamlığının himayelerinde Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan ’’Bayrağımın Altında Ne Var?’’ isimli proje ilk günkü coşkusuyla yürütülmeye devam ediliyor. Bilindiği gibi projenin paydaşları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Menteşe Gençlik Hizmetleri ve Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası bulunuyor.


Bayrağımın Altında Ne Var? isimli proje etkinlikleri kapsamında Erzurum’da Yakutiye ilçesi Tatbikat İlköğretim Okulu’nun da aralarında bulunduğu 81 İl ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden iletişim halinde bulunulan okullar aracılığıyla Menteşe İlçesine getirtilen topraklara zeytin fidanını dikildi.




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