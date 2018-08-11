Erzurum Türk Oyunları başladı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Türk Oyunları’nın açılışında yaptığı konuşmada, “Dünya’ya hükmeden şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı bu cennet vatan; örfü, âdeti, kültür ve gelenekleriyle tarihte eşi ve benzeri görülmemiş nice değer ve güzelliklerle doludur. Ata mirası ve kültürümüzü korumak, kollamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak vazifesidir” dedi. Festivalin önemine vurgu yapan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Köklü bir geçmişe sahip olan ülkemizdeki geleneksel sporların yeniden canlandırılmasını sağlayan Etnospor Konfederasyonu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen Erzurum Türk Oyunları Festivali’ni Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı ile MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin işbirliğinde hummalı bir çalışma sürecinde hazırladık. Dünya’da geleneksel sporların yaygınlaştırılması amacıyla bu önemli misyonu üstlenen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Beyefendi ve ekibine Erzurum Türk Oyunları’nın gerçekleşmesi için bizlere sundukları büyük destekten ötürü geleneksel sporların zirve şehri Erzurum adına şükranlarımı sunuyorum.” Başkan Sekmen, geleneksel Türk Oyunları’nın önemine vurgu yaptı. Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Binlerce yıllık tarihe meydan okuyarak kültürümüzü bize yansıtan, içerisinde Büyük Türk Devletlerinin, Selçuklu’nun ve Osmanlı İmparatorluğu’nun emsalsiz birikim ve değerlerini barındıran Türk Oyunları ile Erzurum’da vatandaşlarımıza anane ve geleneklerimizi anlatacağız. Üç gün sürecek olan ve 210 sporcunun katıldığı Erzurum Türk Oyunları’nda, atlı cirit, atlı okçuluk, gökbörü, karakucak güreşleri, aba güreşi, âşık, mangala ve çocuk oyunlarıyla binicilikten oluşan birçok geleneksel oyunlar yer alacak. Okçuluk ve binicilik eğitimlerinin de verileceği festivalde düğün çadırı ve obalarda da Erzurum’u tanıtacağız.”

BAŞKAN SEKMEN’E FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet de, konuşmasında Etnospor Kültür Festivalleri’nin önemini anlattı. Başkan Vekili Selamet, “Biz; kültürün değerini bilen büyük bir medeniyet ve anlayışın mensuplarıyız. Dünya Etnospor Konfederasyonu 2015 yılında geleneksel sporların yaygınlaştırılması amacıyla kuruldu. Bizler de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli kültürel çalışmalara başından beri destek vermeye devam ediyoruz. İstanbul’da düzenlenen bu üç festivalin Anadolu’daki ilk uygulamasını Erzurum Türk Oyunları konseptiyle Erzurum’da yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, “Geldiği günden beri Erzurum’a özel bir hizmet ambiyansı sunan Başkan Mehmet Sekmen’e bu güzel etkinlikten ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da, “Bu güzel faaliyetin yapılmasına katkı sağlayan bütün kurumlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geleneksel sporlarımızın yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması, çocuklarımızın bu sporları öğrenmesi ve bu kültürün devam etmesi için çaba harcayanları tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu etkinlikler artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından festivalin açılışı yapıldı.