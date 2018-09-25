Erzurum Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinden Türkçe isimli işletmelere teşekkür belgesi

50 İşletmeye Teşekkür Belgesi vermeyi planlayan Erzurum Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Türkçe'nin önemine ve zenginliğine dikkat çekmek istiyor.

Türkiye'de ki iş yerlerinin Türkçe isim kullanmasına dikkat çekmek istediklerini söyleyen Türkiye Dil ve Edebiyatı Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, ‘'26 Eylül 1932'de ilk Türk Dili Kurultayı düzenleniyor. Bu ilk düzenlenen tarihten itibaren dil bayramı olarak kutlanıyor bizde bugünü vesile ederek özellikle tabelalarda ki yabancılaşmaya dikkat çekmek istedik. Dil bayramımız da şehrimizde bulunan tabelasında ve özellikle çalıştığı sektörde marka üreten ve ismi Türkçe olan işletmeleri ziyaret ederek birer teşekkür belgesi vermek istedik. Son yıllarda yabancı veya Türkçe ile İngilizce karışımlar yaparak isim koyan işletmeler var bunlara anlam veremiyoruz. Türkçe isim kullanan işletmelerimize bu belgeyi vererek teşekkür ediyoruz. İşletmelerimizin iş yerlerine Türkçe isim koyarak bir şey kaybetmeyeceğine dikkat çekmek istiyoruz'' dedi.