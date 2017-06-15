Erzurum Ülkü Ocakları’nda “Genç” dönemi

Haktan Genç, yapılan görev değişikliği ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

Başkan Genç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yaklaşık 2 yıldır yürütmüş olduğum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkez yöneticiliğinden Sayın Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Beyefendi’nin takdir ve teveccühleriyle Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Bu süreçte desteğini asla esirgemeyen ve bu kutlu vazifeye bizleri layık gören Sayın Genel Başkanımız Olcay Kılavuz’a şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemizin ve davamızın üzerinde kara bulutların eksik olmadığı, Türk gençliğinin uyuşturucu bataklığına çekildiği, milli benliğinden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, terör belasının can almaya devam ettiği, soydaşlarımızın türlü sıkıntı ve cefalarla karşı karşıya bulunduğu, İslam âleminin savaşlarla, ölümlerle ve göçlerle yüz yüze kaldığı böylesi bir dönemde Türk milliyetçilerine büyük görevler düşmektedir.

“Vefalı Türk geldi yine” dizelerinden hareketle Ülkücü Türk gençliği ülkemizin, soydaşlarımızın ve İslam âleminin sorunlarına, sıkıntılarına her anlamda merhem olmaya çalışacaktır.

Böylesi ağır bir sorumluluğun altında bizde Erzurum Ülkü Ocakları olarak elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazır olacağız. Yüce Türk milleti, bağımsız Türk devleti, zor durumdaki İslam âlemi bizi beklemektedir.

Eğitim projeleri ile Türk gençliğini şuurlu; milli hassasiyete sahip; vatanına, milletine, bayrağına saygılı ve bağlı; bilgi, birikimli ve donanımlı bireyler haline getirerek vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olarak yetiştirmeyi şiar edinen, Sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık oluşturan, üniversite ve orta öğretim teşkilatları ile Türk gençliğini sorumlu, başarılı ve şuurlu bireyler haline getirmeyi amaçlayan, ilçe ocaklar ile her şart ve koşul altında necip milletimizi yüce ülküler etrafında kenetleyen bir yapı tesis etmek için Bilge Kağan gibi gece uyumayıp gündüz oturmayacağız.

Bu vesileyle Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey’e, Türk gençliğinin kılavuzu Sayın Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Bey’e, bugüne kadar başarılı çalışmalar yürüten Bilgin Ertaş Bey ve yönetimine, tüm dava arkadaşlarıma ve yiğit hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum.”