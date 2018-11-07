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Erzurum Valiliğinde Halk Günü Toplantısı yapıldı

Erzurum Valiliği tarafından ayın her iki Çarşamba günü yapılan ’Halk Günü Toplantısı’ yoğun katılımla gerçekleşti.

Erzurum Valiliği tarafından ayın her iki Çarşamba günü yapılan 'Halk Günü Toplantısı' yoğun katılımla gerçekleşti.


Vali Yardımcısı Sadettin Doğan valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda vatandaşların sorunlarını dinledi. Erzurum Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen halk günü programında ilgili kurum müdürleri de katıldı.


Vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Yardımcısı Sadettin Doğan sorunları çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar vererek, mağduriyet ve eksiklerin giderilmesini istedi. Halk gününde sorunlarını anlatan vatandaşlar özellikle iş talebi, konut mağduriyeti ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek istediler.

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