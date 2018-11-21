Erzurum Valisi Okay Memiş TRT Erzurum Radyosunun konuğu oldu

Erzurum Valisi Okay Memiş, TRT Erzurum Radyosunda yapımcılığını ve sunuculuğunu Yıldıray Çiçek'in yaptığı “Doğunun Sesi” adlı programa canlı yayın konuğu olarak katıldı. Gazeteci Esat Bindesen ve İhlas Haber Bölge Müdürü Ayhan Türkez'in sorularını yanıtlayan Vali Memiş, Erzurum Valiliğinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

TÜRKİYE'DE BİR NUMARA OLMAK İSTİYORUZ

Erzurum'un Gazi Mustafa Kemal'in kurtuluş savaşını başlattığı illerden biri olduğunu ve böyle bir ilde görev yapmanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Memiş, “Sıkıcı şehirler kan kaybediyor. Artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Elimizdeki potansiyelimizi iyi değerlendirmemiz lazım. Tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin en iyi illerinden birisiyiz. Büyükbaş hayvan varlığında Türkiye ikincisiyiz. Merada Türkiye birincisiyiz. Buna mukabil katma değeri yüksek ürünler üreterek Türkiye'de bir numara olmak istiyoruz” dedi.

PALANDÖKENİ DANTEL DANTEL İŞLEMELİYİZ

Vali Okay Memiş; “Kendimize hedefler belirlemek istiyoruz. İnsanların yaşamayı arzu ettiği bir Erzurum için hep birlikte mücadele edip, bu şehre değer katmalıyız. Palandöken çok önemli bir turizm alanı. Burayı dantel dantel işlememiz lazım. Öte taraftan tarihi mekânları ile ön plana çıkan bir şehir Erzurum. Cumhuriyet Caddesi Erzurum'un Sultanahmet'i olabilir. Dolayısıyla o bölgede yapılacak olan her şeyi çok iyi planlamalıyız” dedi.

KIŞ TURİZMİNİN BAŞKENTİ OLMAYA ADAYIZ

Kış turizmini önemsediklerini belirten Vali Memiş, yeni hedefler belirleyeceklerini ifade ederek şöyle konuştu; “Türkiye son 16 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan alt yapıların sayesinde Türkiye'de duble yollarla, tünellerle, hava limanları ile her yere ulaşım çok kolaylaştı. Dolayısıyla insanlar gezmeye başladı. Biz Erzurum'un cazibe merkezi haline getirmek için elimizdeki potansiyelleri çok iyi değerlendirmeliyiz. 1 Aralık'ta kayak sezonunu açıyoruz. Buradan herkesi Erzurum'a, Palandöken'e davet ediyoruz. 45 kilometrelik kayak pisti olan Palandöken'de orta halli bir vatandaşımız bile rahatlıkla kayak yapabilir. Şehrimiz Türkiye'nin her alanda en güvenli illerinden biridir. Dolayısıyla biz Kış Turizminin başkenti olmaya adayız” şeklinde konuştu.