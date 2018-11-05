Erzurum Valisini karşılama kuyruğu

Valiler Kararnamesi'yle Gümüşhane Valiliğinden Erzurum Valiliğine atanan Okay Memiş, Erzurum'a gelerek görevine başladı.

Valilik bahçesinde düzenlenen karşılama törenine İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı. Karşılamaya katılanlar bahçede uzun kuyruklar oluşturdu.

Karşılama töreninin ardından makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Memiş, Erzurum'un Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu bu sebepten çok çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum Valiliğine atandım. Bizim Erzurum iline atanmamızı sağlayan layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunuyorum. Erzurum çok kadim bir il, doğunun, hatta Türkiye'nin en önemli illeri arasında geliyor. Ben 2.5 yıldır Gümüşhane Valiliğini yürüttüm. Bu coğrafyayı tanıdığımı düşünüyorum, bundan sonra bütün enerjimizle Erzurum için çalışacağız, kolları sıvayacağız” dedi.

Vatandaşlara istihdam sağlamanın öncelikli hedeflerin içerisinde olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Bu şehirden bir şeyler almaya gelmedik bu şehre bir şeyler vermeye geldik. Erzurum'daki tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya gayret edeceğiz. Bir üniversite şehri olduğumuzu biliyoruz yaşanabilir bir şehir olduğunu da çok iyi biliyoruz bu konuda Büyükşehir Belediyesine çok iş düşüyor. Takip ettiğim kadarıyla da Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük hizmetleri var kente bir vizyon geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Sıkıcı kentler küçülüyor insanlar yaşamaktan mutlu oldukları şehirleri tercih ediyorlar, onun için bizler bu amaçla kamu kaynaklarını harcarken ve de kullanırken yetkimiz ölçüsünde kime aş verebiliriz kime iş verebiliriz bizler yaptığımız tüm harcamalarda kentin önünü açmak ve vatandaşlara istihdam sağlamak için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

Vali Okay Memiş açıklamalarının ardından gazetecilerle tek tek tokalaşarak tanıştı.