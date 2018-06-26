Erzurum yabancı sermayenin ilgi odağı oldu.

İlde bu yılın ilk beş ayında 1 anonim, 3 de limited olmak üzere 4 yabancı sermayeli şirket kuruldu.

TOBB 2018 Ocak-Mayıs Döneminde Kurulan Yabancı Sermayeli Şirket sayıları iller dağılımın açıkladı. Erzurum’da 5 ayda 1 anonim, 3 de limited olmak üzere 4 yabancı sermayeli şirket kurulumu kaydedildi. Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yabancı sermayeli şirket sayısı payı anonim şirketlerde yüzde 33,3, limited şirketlerde ise yüzde 10 oldu.

ERZURUM YABANCI ŞİRKET VERİLERİ

TOBB verilerine göre Erzurum’da 5 aylık süreçte 1 anonim, 3 limited olmak üzere 4 yabancı sermayeli şirket kurulumu gerçekleşti. Anonim şirketlerde yabancı sermaye tutarı 200 bin, limited şirketlerde ise 300 bin TL oldu. Erzurum’da kurulan yabancı sermayeli şirketlerde Ülke sermaye payı ise anonimde 50, limited şirketlerde de 250 bin TL olarak bildirildi.

ANANOMİ ŞİRKET SAYISI DAĞILIMI

İstanbul’da 326, Ankara’da 41, İzmir’de 38, Antalya’da 19, Bursa’da 16, Muğla’da 10, Mersin’de 5 Gaziantep ve Tekirdağ’da 4, Kocaeli’de 3,Denizli, Giresun, Sakarya, Aydın ve Manisa’da 2, Çorum, Sivas, ordu, Mardin, Malatya, Kilis, Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, adana ve Afyonkarahisar’da 1 yabancı sermayeli anonim şirket kuruldu.

BÖLGE İLLERİ VE ERZURUM

TOBB verilerine göre ocak-mayıs ayları kapsamında Doğu Anadolu Bölgesindeki 8 ilde 30 yabancı sermayeli limited şirket kurulumu kaydedildi. Yabancı sermayeli Limited şirket sayısı çokluğu bakımından Van ilk sırayı aldı. Dönemde Van’da 14, Malatya’da 5, Erzurum’da 3, Iğdır, Erzincan ve Elazığ’da 2, Ağrı ve Ardahan’da ise 1 yabancı sermayeli limited şirket kurulumu kaydedildi.

İLLER DAĞILIMI VE ERZURUM

Yabancı sermayeli limited şirket sayısı iller dağılımı şöyle:

İstanbul 2.661, Mersin 237, Gaziantep 219, Hatay 203, Bursa 181, Antalya 172, Ankara135, Şanlıurfa 75, İzmir 72, Konya 47, Yalova 32, Adana 32, Kilis 31, Muğla 29, Kocaeli 28, Kayseri 25, Trabzon 18, Sakarya 16, Van 14, Kahramanmaraş 13, Denizli 12, Aydın 11, Samsun 10, Tekirdağ 10, Eskişehir 9, Manisa 9, Aksaray 8, Balıkesir 7, Düzce 6, Mardin 5, Malatya 5, Karaman 5, Isparta 4, Nevşehir , Burdur 3, Edirne 3, Erzurum 3, Hakkari 3, Kırklareli 3, Kütahya 3, Rize 3, Iğdır 2, Erzincan 2, Yozgat 2, Uşak 2, Elazığ 2, Şırnak 2, Sivas 2, Afyonkarahisar 2, Ordu 2, Bolu 2, Adıyaman 2, Diyarbakır 2, Çorum, Çanakkale, Tokat, Siirt, Osmaniye, Niğde, Kırşehir, Bilecik, Ağrı, Artvin, Ardahan ve Kastamonu 1.