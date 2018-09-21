‘Erzurum yatırım için fırsatlar adresi'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 27'inci Yasama Dönemi Erzurum etabı çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen ‘Erzurum Yatırımcılar Buluşması'na katıldı.

Yatırımcılar Buluşmasında Erzurum'un gerek ekonomik kaynak ve gerekse nitelikli eleman kapasitesi bakımından bölgede bir çekim ve cazibe merkezi olduğu, sanayi altyapısıyla her türlü işletme kuruluşu için en uygun koşulları barındırdığını söyledi.

ERZURUM YATIRIM İÇİN İMKANLAR ŞEHRİ

Erzurum'un 2 üniversitesiyle ekonomide yatırım yönelimleri için yeterli bilgi imkan ve kaynağı sunduğu, iktisadi tecrübe ve genç nüfus enerjisiyle ekonomide bir fırsatlar adresi olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, özellikle tarımsal sanayi noktasında Erzurum'un yatırımcılar için nimet ölçüsünde değerlere sahip olduğunu vurguladı.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETARIZ

Aydemir, İlin son 16 yıl sürecinde eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma kadar yatırım yeri için gerekli olan tüm temel yatırımlara kavuştuğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek hassasiyet ve Erzurum muhabbetiyle kaydedilen yatırımlarla dünya ölçeğinde bir Kış Turizmi destinasyonu konumu kazandığını hatırlattı. Aydemir, ‘Erzurumlu, Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettardır.' dedi.

SEKMEN'E TEŞEKKÜR

Yatırımcılar Buluşması sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyin Erzurum'daki yatırım ortamını göstermek ve anlatmak için Erzurum 'a davet ettiği ülkemizin önde gelen işadamlarıyla bir araya geldik. Erzurum'u çok beğendiklerini ifade eden işadamları yatırım işareti verdiler. Ekonomi gibi hayati bir konuda yüksek duyarlılık sergileyen ve böylesi bir organizasyonu gerçekleştiren Sayın Sekmen'e, Erzurum'a ilgisini yönelten sanayici ve işadamlarımıza minnettarız. ‘ dedi.