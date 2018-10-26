Erzurum Yörex'e renk katıyor

Antalya'da bu yıl 9'ncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) 7'nci kez katılan Erzurum, yaklaşık 200 Bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarın aranan standı oldu.

73 ilden, 135 oda ve borsa, 15 kalkınma ajansı, 70 kurum ve 485 firmanın katıldığı fuarda, her il kendi yöresel ürünün tanıtımı için çaba gösteriyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Erzurum Ticaret Borsası (ETB) tarafından düzenlenen Erzurum standında firmalar, başta çivil peynir, göğermiş peynir, İspir Fasulyesi, Hınıs Fasulyesi ve Oltutaşı gibi coğrafi tescilli ürünler olmak üzere, bal, sucuk, kavurma ve tereyağı gibi yöresel ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sundu. Ziyaretçilere stant önünde yöresel gıda ürünlerinden ikram eden firmalar, ürünlere değer katan özellikler hakkında da bilgi verdiler Stant dışında kurulan alanda ise ziyaretçilere, yine Erzurum'un coğrafi tescilli ürünleri olan cağ kebabı ve kadayıf dolmasının tadına bakma imkanı sunuldu.

Öte yandan Erzurum standına görev alan ETSO, ETB e KUDAKA personeli de ziyaretçilere, başta yöresel ürünlerle ilgili kataloglar olmak üzere Erzurum'u tanıtıcı yayınlardan dağıttı.