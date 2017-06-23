Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışma sonucu, Hakkâri ilinden İstanbul iline giden bir kargo firmasına ait kamyonda gümrük kaçağı sigara ve tütünün İstanbul ilinde piyasaya sürüleceği bilgisinin alınması üzerine; Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma ekiplerince saat 01.00 sıralarında tespit edilen kargo firmasına ait kamyona tütün tespit köpeği Hazır’ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, jandarma ekiplerince zulalanmış sigaraların bulunmaması için eriştelerin arasına gizlemiş vaziyette, 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ile bin 500 kg gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilerek olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.