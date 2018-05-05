Uluslararası öğrenci buluşmasında bir araya geldi. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Yakutiye Kent Meydanında gerçekleşen etkinlikte Afganistan, Gana, Kazakistan, Bulgaristan, Irak, Filistin, Yunanistan, Filipinler, Suriye, Somali gibi 15 farklı ülkeden öğrenciler katıldı.

Ülkeler arasında kardeşlik köprüleri kurulması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin bu yılki teması "Onlarca Renk, Yüzlerce Kültür Dünya 5’ten Büyüktür" olarak belirlendi.

Dünyanın dört bir yanından öğrenim görmek için Türkiye’ye gelen öğrenciler, etkinlikte hem kendi kültürlerini tanıtma hem de başka kültürleri tanıma fırsatı buldu.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Dernek Başkanı Ergün Halis öğrencileri Erzurum’da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “Uluslararası öğrenci dernekleri şuanda Türkiye’de 60 bulmuş durumda. Bir konfederasyon Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) çatısı altında toplanmış durumda. Türkiye geneli 203 ülkeden 115 bin öğrenci Türkiye’de eğitim alıyor. Bunun 87 ülkesinin 2500 öğrencisi Erzurum’da eğitim alıyor. Biz bu buluşmaları her sene Nisan il Mayıs ayının ilk haftası ir araya geliyoruz bütün ülke tanıtımları yapılıyor arkadaşlarımız kendi ülkelerinin kültürlerini sosyal yaşamlarını kendi yemeklerini oyunlarını tanıtıyorlar ve bizim zengin kültürümüz içerisinde kendilerine yer buluyorlar” dedi.

11. Uluslararası öğrenci buluşması 6 Mayıs Pazar günüde Yakutiye Kent Meydanında düzenlenecek gösterilerle devam edecek.