Erzurum'da 178 bin 860 öğrenci ders başı yapacak

Erzurum'da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında toplam bin 192 okulda, 16 bin 645 okul öncesi, 107 bin 702 ilkokul ve 56 bin 513 orta öğretim (lise) olmak üzere toplam 178 bin 860 öğrenci ile 9 bin 598 öğretmen Pazartesi günü ders başı yapacak.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül Pazartesi günü başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Çağdaş eğitimin toplumsal yaşamın biçimlendirilmesinde, yükselmesinde ve çağdaşlaşma sürecinin başarıya ulaşmasında vazgeçilmez öğelerden olduğunu ifade eden Vali Azizoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Sağlam temeller üzerine kurulmuş bir yaşam; çocuklarımızın geleceği için olduğu kadar, genç nüfus yoğunluğuna sahip ülkemizin geleceğini daha güzel inşa etmek için de temel koşuldur.

Şehrimize ve ülkemize değer katacak, güçlü kılacak, teknolojiye hâkim, eleştirel düşünebilen, kendine güveni yüksek ve yepyeni fikirler üretebilen, vizyonu geniş bireylerin oluşması eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Her şeyin büyük bir hızla değiştiği, beklentilerin, talepler ve mesleklerin sürekli bir değişim içinde olduğu günümüzde, eğitim konusunda fiziki imkânlarımızı sürekli gözden geçiriyor, Erzurum'un en ücra köşesinde yaşayan çocuklarımızın da eğitim haklarını kutsal sayıyoruz. Bu bağlamda, hiçbir çocuğumuzun eğitiminden mahrum kalmaması temel hedeflerimizden biridir.

Bu amaçla, gerek hayırseverlerimizle imzaladığımız protokoller gerekse devletimizin yaptığı yatırımlarla, Erzurum'un eğitimdeki beklentilerini hem fiziki açıdan hem de kalite açısından artırmaya devam edeceğiz.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında toplam bin 192 okulumuzda; 16 bin 645 okul öncesi, 107 bin 702 ilkokul ve 56 bin 513 orta öğretim olmak üzere toplam 178 bin 860 öğrencimiz eğitim ve öğrenim göreceklerdir. Bu dönemde, 9 bin 598 değerli öğretmenimiz görev yapacaktır.

Sevgili öğrenciler; başarı, birden çok faktöre bağlı olarak ulaşılabilen bir olgudur. Başarıya ulaşmada; sorumluluk duyma, planlı çalışma, kararlı olma ve kendine güvenme başarının olmazsa olmazlarıdır. Ayrıca, öğretmenlerinizi ve okulunuzu, birbirinizi seviniz ve her türlü zararlı alışkanlıktan kaçınınız. Sizler eğitimin temel yapı taşlarısınız. Eğitim-öğretim alanında yapılan her türlü fedakârlık, çaba ve yatırım, sizler içindir. Unutmayınız ki sizlerin başarısı ülkemizin daha da ileriye gitmesi ve yükselmesi demektir. Sizlerin başarısıyla mutlu olup, geleceğimize daha güvenle bakacağız.

Değerli öğretmenlerimiz; çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında en önemli görev sizlere düşmektedir. Ailelerimiz en kıymetli varlıkları olan çocuklarını, sizlere emanet etmektedirler. Sizin de asli göreviniz, bu çocuklarımızı milli, ahlaki, insani ve evrensel değerlerle yetiştirmek ve hayatta lazım olacak her türlü bilgi ve becerilerle donatmaktır. Sizlerin birinci muhatabı öğrencilerinizdir. Bu yüzden onları seviniz, önemseyiniz ve önemli olduklarını hissettiriniz. Onları yetiştirmek üzere, sizlere teslim edildiğini unutmayınız. Çocuklarımızın, olası hatalarının hoşgörü çerçevesinde değerlendirilerek, düzeltilmesi hususunun en doğru davranış biçimi olacağı hepimizin ortak düşüncesi olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerimle; öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve eğitim camiasına başarılar diliyor, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum.”