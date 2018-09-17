Erzurum'da 178 bin 860 öğrenci ders başı yaptı

Erzurum'da, okul öncesi, ilkokul ve orta öğretimde 178 bin 860 öğrenci ders başı yaptı.

Erzurum'daki bin 192 okulda 14 bin 645 okul öncesi, 107 bin 702 ilkokul, 56 bin 513 orta öğretim olmak üzere toplam 178 bin 860 öğrenci, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ders başı yaptı.

2018- 2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Erzurum'da Polis Amca İlköğretim Okulunda bir tören düzenlendi.

Törene, Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve öğrenci velileri katıldı.

Törende konuşan Vali Azizoğlu, kentte 9 bin 598 öğretmenin görev yapacağını kaydederek bugün ders başı yapan 178 bin 860 öğrenciye başarı temennisinde bulundu.

Program, Vali Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in ilk ders zilini çalmasıyla sona ererek öğrenciler sınıflarını doldurdu.