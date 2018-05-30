Erzurum’da 2 kişinin öldüğü kavganın 17 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Olay, geçtiğimiz 27 Mayıs’ta iftar saati Erzurum’un Yakutiye ilçesi Aşağı Sanayi Semtinde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırıp, boşanma yüzünden aralarında husumet bulunan Kaya ve Gökşen ailelerinin silahlı kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis memuru toplam 13 kişi yaralandı.
Olay sonrası Kaya ailesinden 5, Gökşen ailesinden 12 kişi olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.
3 gündür gözaltında tutulup Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 17 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şubesi ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ederken çevik kuvvet polisleri adliye içerisi ve dışarısında geniş güvenlik tedbiri aldı.