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10 Ocak 2017 11:47

Erzurum’da 20 bin 890 anneye doğum yardımı yapıldı

Erzurum’da 20 bin 890 anneye doğum yardımı yapıldı

10 Ocak 2017 11:47

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Cemil İlbaş, 2015 Mayıs ayında başlayan doğum yardımı desteğinden Erzurum’da 20 bin 890 annenin yararlandığını söyledi.
2016 yılı bilançosu hakkında bilgi veren İlbaş, şunları söyledi:
“Doğum yardımı uygulaması kapsamında 2016 Ocak ayında 976, Şubat ayında bin 42, Mart ayında bin187, Nisan ayında bin 126, Mayıs ayında bin 146, Haziran ayında bin 220, Temmuz ayında bin 136, Ağustos ayında bin 277, Eylül ayında bin 147, Ekim ayında bin 70 Kasım ayında bin 152, Aralık ayında 100 anneye doğum yardımı yapılmıştır. 2015 yılında 15 Mayısta başlayan destekten 31 Aralık 2016 tarihine kadar 20 bin 890 anne yararlanmıştır’”
Doğum yardımı kriterleri hakkında açıklamalarda bulunan İlbaş, “Doğum Yardımı” programı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu hükme göre Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400.TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında doğum yardımı yapılmaktadır. Doğum yardımı başvurularına 15 Mayıs 2015 tarihinde başlanılmıştır. Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacaktır. Başvurular İl Müdürlüğümüz ile bağlı kuruluşlarımız olan Yakutiye Sosyal Hizmet Merkezi, Palandöken Sosyal Hizmet ve Aziziye Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmaktadır.” diye konuştu.



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