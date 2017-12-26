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26 Aralık 2017 10:26

Erzurum’da 21 gündür tedavisi süren asker şehit oldu

Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum’a sevk edilen asker, 21 gündür tedavisinin sürdüğü hastanede şehit düştü.

Erzurum’da 21 gündür tedavisi süren asker şehit oldu

26 Aralık 2017 10:26


Ağrı’da 4 Aralık’ta M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum’a getirilen ve Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi süren iki askerden Jandarma Er İdris Güleç (34), dün akşam saatlerinde şehit oldu. Van’ın Çatak ilçesi nüfusuna kayıtlı Güleç’in cenazesi, bugün Erzurum’da Jandarma Bölge Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.


Ağrı merkez Van yolu üzerindeki Yüzüncüyıl Mahallesi’nde bulunan M Tipi Cezaevi’nde 4 Aralık tarihinde meydana gelen olayda cezaevi bahçesindeki gaz sızıntısı nedeniyle 43 asker ile 6 kamu görevlisi zehirlendi. Durumu ağır olan bir uzman çavuş ile sözleşmeli er, Erzurum’a sevk edildi. 2 asker hastaneye alınmadan önce AFAD’ın Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Nükleer (KBRN) ekibi tarafından taramadan geçirildi. Üzerlerinde çevreyi tehdit edici zararlı madde bulunmayınca askerler hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.




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