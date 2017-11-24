Erzurum’da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Şair Nefi ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ile birlikte gelen öğretmen ve öğrencileri makamında ağırlayan Vali Azizoğlu, ülkemizin geleceği ve umudu olan çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı.

“Yarın bizlerin yerinde sizler olacaksınız” diyen Vali Azizoğlu, “Ülkemizi, geleceğe sizler taşıyacaksınız. Türk milletinin en büyük vasfı dünyaya medeniyet götürmesi ve huzuru barışı sağlamasıdır. Bunu dünyada temin edecek siz çocuklarımızsınız. Bu yüzden gelecek nesillerin iyi yetişmesi lazım. Bu büyük sorumlulukta siz değerli öğretmenlerimizin üzerine düşmektedir. Öğretmenlik sadece bir iş diye görülmemeli; çocukları, gençleri geleceğe hazırlayan o hamuru yoğuran bir sanatkârdır. Öğrenciler de öğretmenlerin birer eserleridir. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin gününü kutlar, başarılar dilerim” dedi.

Vali Seyfettin Azizoğlu, ziyaretin anısına öğretmen ve öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Erzurum Lisesi’nde bulunan Erzurum İl Eğitim Tarihi Müzesi’nin açılışını yapan Vali Azizoğlu, öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelip, günlerini kutladı ve kitap hediye etti.