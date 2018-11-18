Erzurum'da 30 yıl sonra yeniden kep attılar

yıl mezun etkinliğinde bir araya geldi.

Mezuniyetlerinin 30. yılına giren Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri ‘88 mezunları' etkinliğinde buluştu. Uzun yıllar sonra bir araya gelen sınıf arkadaşları, hasret gidererek eski günleri yâd etti.

Etkinlikte, İBBF Öğretim Üyeleri, Prof Dr Aysel Erciş, Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu ve dönemin öğretim görevlilerinden Avukat Sadrettin Haşıloğlu, öğrencilerle sohbet ederek eski günleri yad etti.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen, kimi üst düzey yönetici, kimi mali müşavir kimi akademisyen olan 1988 mezunları arasında AK Parti Eski Milletvekili Orhan Deligöz de yer aldı.

Avukat Sadrettin Haşıloğlu, eski mezunların tekrar bir araya gelmesinin gurur verici olduğunu belirterek, eskiyi yad etmenin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Mezun etkinliğinde eski öğrencileriyle sohbet eden Haşıloğlu, öğrencileriyle yaşadığı anılarını anlattı ve öğrencilerinin anılarını dinledi.

Haşılıoğlu, ahde vefanın önemine değinerek, öğrencilerini önemli yerlerde görmenin kendisini gururlandırdığını söyledi.

30 yıl sonra tekrar kep atma heyecanını yaşayan mezunlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutlamanın coşkusunu yaşadılar.