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22 Mayıs 2018 12:36

Erzurum’da 39 bin 67 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzurum’da piyasa değeri yaklaşık 242 bin 403 TL olan 39 bin 67 paket kaçak sigara ve 684 adet elektronik sigara ele geçirilirken 7 şüpheli yakalandı.

Erzurum’da 39 bin 67 paket kaçak sigara ele geçirildi

22 Mayıs 2018 12:36


Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/3278 soruşturma numaralı planlı operasyonu kapsamında suç örgütünün deşifre edilmesine yönelik değişik zaman aralıkların da 8 ayrı ara yakalamasında, çeşitli markalara ait toplam 34 bin 629 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.


Bu kapsamda yakalanan kaçak sigaraların piyasa değerinin 242 bin 403 TL. olup, engel olunan yaklaşık kamu zararının 199 bin 982 TL olduğu belirtildi.


Bugün sabah ta Erzurum il merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda; “5607 SKM-İştirak Halinde Kaçak Sigara Ticareti Yapmak Ve Nakletmek” suçundan üzere toplam 11 şüpheliye yönelik olarak; Ş. A., E. A., T. İ., M. B., Y. Y., A. A. ve suça sürüklenen çocuk M.D. isimli toplam 7 şahsın yakalaması yapılarak diğer 4 şahsa yönelik yakalama çalışmaları devam ettiği kaydedildi.


Ayrıca bahse konu ikamet ve işyeri aramalarında 4 bin 438 paket kaçak sigara ve 684 adet elektronik sigara ele geçirildi.




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