Erzurum’da 4 ayda 2 bin 306 konut satıldı

İlde nisan ayında 567, 2018’in Ocak-Nisan ayları döneminde ise 2 bin 306 konut el değiştirdi. İlde gerçekleştirilen konut satışları bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 29,82, 4 aylık ölçütte ise yüzde 14,40 oranında düşüş gösterdi.

ERZURUM NİSAN 2018 KONUT SATIŞ VERİLERİ

Erzurum’da Nisan ayında 157’si ipotek, 410’u da diğer yollardan olmak üzere 567 konut satıldı. 2017 yılının nisan ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 35.6, diğer yollarla yapılan konut satış sayısı da yüzde 27,3 oranında düşüş kaydetti. 2017 yılının nisan ayında ilde 244 ipotek, 564 diğer yollardan 808 konut satılmıştı.

ERZURUM OCAK-NİSAN AYLARI VERİLERİ

TÜİK verilerine göre, ilde ocak-nisan aylarını kapsayan 4 aylık ölçütte 2 bin 306 konut satıldı. Bu satışlardan 617’si ipotek, bin 689’u ise diğer yollardan gerçekleşti. 2017 yılının aynı dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 32,49 oranında geriledi, diğer yollardan yapılan konut satış sayısı ise yüzde 5,1 oranında azaldı. 2017 yılının aynı döneminde ipotek yoluyla 914, diğer yollardan ise bin 780 olarak toplam bin 886 konut satışı yapılmıştı.

ERZURUM BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI

Erzurum’da nisan ayında satışı yapılan 567 konutun 242’si birinci, 325’i de ikinci elden satıldı. Nisan ayı ölçeğinde birinci el satış oranı yüzde 4268 oldu. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 44,30 olarak kaydedilmişti. Erzurum’da yılın ilk 4 ayında satılan 2 bin 306 konutun bin 157’si birinci, bin 149’u ise ikinci elden satıldı. Geçen yıl yüzde 44,6 olan birinci el satış oranı bu yıl yüzde 50,17’ye yükseldi.

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, NİSAN 2018

Türkiye’de 2018 Nisan ayında 103 bin 87 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında azalarak 103 bin 87 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 414 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 352 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 6 bin 418 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

İpotekli konut satışları 2018 Nisan ayında 27 bin 912 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 oranında azalış göstererek 27 bin 912 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 47 konut satışı ve yüzde 18,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 38,5 ile Artvin oldu.

DİĞER SATIŞ

Diğer satış türleri sonucunda 75 bin 175 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında artarak 75 bin 175 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 367 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 71 oldu. Ankara 6 bin 978 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 483 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.

İLK SATIŞ

Konut satışlarında 47 bin 534 konut ilk defa satıldı.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azalarak 47 534 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 63 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 596 konut satışı ile Ankara ve 2 696 konut satışı ile İzmir izledi.

2. EL SATIŞ

İkinci el konut satışlarında 55 553 konut el değiştirdi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 azalış göstererek 55 bin 553 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 351 konut satışı ve yüzde 16,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,7 oldu. Ankara 6 bin 756 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 722 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA SATIŞ

Yabancılara 2018 yılı Nisan ayında 2 043 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 2 043 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2018’de ilk sırayı 676 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 475 konut satışı ile Antalya, 150 konut satışı ile Bursa, 143 konut satışı ile Trabzon ve 113 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı.

Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 337 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 252 konut ile Suudi Arabistan, 138 konut ile İran, 116 konut ile Kuveyt ve 112 konut ile Rusya Federasyonu izledi.