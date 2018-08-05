Erzurum’da 5 kıtayı anlatan festival: Erzurum Türk Oyunları

Anadolu’nun zirve şehri Erzurum, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde “Türk oyunları Erzurum’dan yükselir” sloganıyla önemli bir kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı ile MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin işbirliğinde gerçekleşecek olan Erzurum Türk Oyunları Festivali, 10,11 ve 12 Ağustos’ta Dadaşlar diyarında düzenlenecek. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, festivalin çıkış noktasını şöyle özetledi: “Bizler farklı kıtalarda, farklı iklimlerde, binlerce yıldır köklü bir medeniyet inşa etmiş bir milletin evlatlarıyız. Bu medeniyet asırlar boyunca dünyaya, mimariden ticarete, askeri teknolojiden musikiye kadar birçok alanda katılar sağlamıştır. Bu alanların içinde geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız da yer almaktadır. Geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız, asırlardır atalarımızdan bizlere eşyayla, hikâyeyle, sözle, nefesle aktarılmış, bizi biz yapan, kimliğimizi, benliğimizi oluşturan unsurlardır. Ülkemizde başta Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun yoğun gayretleri olmak üzere diğer paydaşlarla birlikte geleneksel sporların yeniden canlandırılması sağlanmaktadır. Bizler de bu düşünceden hareketle Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun önemli desteğiyle medeniyetlerin kültürüne ışık tutan, bize şanlı ecdadımızın yiğitlik ve mertliğini anlatan geleneksel oyunlarımızı Erzurum Türk Oyunları ile birlikte Anadolu insanımızın beğenisine sunacağız.”

“Türk Oyunları; Geçmiş ve geleceği buluşturan övünç değerlerimizdir”

Başkan Mehmet Sekmen, Türk Oyunları’nın geçmiş ve geleceği buluşturan Türk milletinin en büyük övünç değeri olduğunu söyledi. Sekmen, Geleneksel Türk Oyunları’nın önemini şöyle ifade etti: “Geleneksel Türk oyunları tarih boyunca unutulmamış, medeniyetine ve kimliğine bağlı milletimizce günümüze kadar ulaştırılmıştır. Ancak, küreselleşmenin yıkıcı etkileriyle endüstriyel sporlar karşısında hak ettiği yere sahip olduğu maalesef söylenemez. İşte bu sebeple, Geleneksel Türk oyunlarına yapılan yatırımların öz medeniyetimize ve benliğimize yapılan bir yatırım olduğunun bilincindeyiz. Geleneksel sporlar ve oyunların tarihin eski ve tozlu sayfalarında kalmadığı, asırlar boyunca icra edilmesi ile bizim içimizden söküp atamayacağımız kültürel kodlarımız haline geldiği inancından hareketle geleneksel sporları kültürel bir miras olarak görmekte ve bu sporlar ve oyunlar aracılığıyla medeniyet değerlerimizin korunmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Geleneksel Türk oyunları ve sporları, modern çağımıza egemen olan çarpık spor anlayışına karşı, asırlar imbiğinden süzülerek gelmiş güçlü bir alternatif olarak varlığını sürdürmektedir. Modern sporlar hırsı, maddiyatı, rakibin yaşam hakkını bitirmeyi öncelerken; geleneksel Türk oyunları rekabeti, kültürü, sağlığı ve dayanışmayı da hedeflemektedir.”

Başkan Sekmen’den Bilal Erdoğan’a şükran teşekkürü

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Türk Oyunları Festivali nedeniyle Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’a teşekkür etti. “Asırlardır başta Anadolu’muz olmak üzere birçok coğrafyada icra edilen geleneksel Türk sporlarının ve oyunlarının üzerindeki tozu kaldırmak, bilinirlikleri artırmak ve yeni kuşaklara bu kültürü aktarmak görevinin bilinciyle Erzurum Türk Oyunları projesini hayata geçirdik” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Proje kapsamında sadece geleneksel Türk oyunları ve sporları değil, aynı zamanda bu kültürün tamamlayıcısı ve taşıyıcısı olan musikiden, yemeklere, düğünlerden el sanatlarına kadar birçok kültürel öğe de Erzurumluların istifadesine sunulacaktır. Erzurum Türk Oyunları’nın hayata geçmesinde tüm dünyada geleneksel sporların ve oyunların gelişimine büyük katkılar sunan Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun desteği büyüktü. Bu vesile ile Konfederasyon Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan’a Erzurum adına şükranlarımızı sunarız.”

Erzurum Türk Oyunları

Erzurum Türk Oyunları, Erzurum Geleneksel Spor Oyunları alanında yapılacak. Erzurum-Aşkale karayolunun 6’ncı kilometresinde 10, 11 ve 12 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan festivale toplam 210 sporcu katılacak. Kortej yürüyüşüyle başlayacak olan festivalde atlı cirit, atlı okçuluk, gökbörü, karakucak güreşleri, aba güreşi, âşık, mangala ve çocuk oyunlarıyla binicilikten oluşan birçok geleneksel oyunlar icra edilecek. Okçuluk ve binicilik eğitimlerinin de verileceği festivalde düğün çadırı ve obalarda da Erzurum kültürü ve adetleri canlandırılacak. Konserlerin de yer alacağı Erzurum Türk Oyunları’nda Türkiye’nin seçkin pehlivanları da Er Meydanı’nda buluşacak.

Erzurum Türk Oyunları’nın teknik bilgisi

Erzurum Türk Oyunları, 120 bin metrekarelik Erzurum Geleneksel Spor Oyunları alanında gerçekleştirilecek. Erzurum Türk Oyunları’nın düzenleneceği alanın teknik özellikleri ise şöyle: “Geleneksel Spor Oyunları alanında; 14 bin 400 metrekare binicilik alanı, 110 at kapasiteli 90160 metre uzunluğunda cirit gökbörü ve atlı okçuluk standartlarına uygun saha, 10 amatör binicilik parkuru,30 bin metrekare üzerine kurulu oba alanı, 4’ü Kırgız çadırı olacak şekilde 20 adet 6 metre çapında çadır, 1 han çadırı, 600 metrekare sahne platformu, 225 metrekare namazgah, 20 adet 6 metrekare 2 satış birimlerinden oluşan geleneksel el sanatları çarşısı, 3 yay yapımını anlatan 7 atölye, 800 metrekare geleneksel çocuk oyun alanı, 9 adet eğitim atışının yapıldığı talimhane, 30x70 metre okçuluk atış alanı yer alacak.”