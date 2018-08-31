Erzurum’da 7 ayda 157 şirket kuruldu

İl şirketleşme performansı yüksekliği bakımından Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi artış ortalamasını geçti. Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında kurulan şirket payı yüzde 11.22’ye yükseldi. Erzurum’un ocak-haziran ayı bölge payı yüzde 10.84 olmuştu.

ERZURUM VERİLERİ

TOBB 2018 ocak-temmuz dönemi kurulan ve kapanan şirket sayıları iller birikimli dağılım sonuçlarını paylaştı. Dönemde Erzurum’da 157 şirket, 3 kooperatif ve 67 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. 7 ayda 27 şirket ve 7 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 16 şirket, 10 kooperatif ve 37 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktaladı.

ERZURUM YILLIK DEĞİŞİM

2017 yılının ocak-temmuz bölümüne göre bu yılın aynı döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 37,71, kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı da yüzde 17.54’lük artış gösterdi. DOSİAD analizlerine göre bir önceki yıla göre kurulan şirket sayısı artış oranı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 40, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 22,8, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 29,17 olarak hesaplandı. Artış oranı ülke düzeyinde yüzde 27.86 oldu.

ERZURUM’UN BÖLGESEL ŞİRKET PAYI

TOBB verileri üzerinden DOSİAD araştırma Merkezince gerçekleştirilen analize göre, Erzurum’da ocak-temmuz aylarını kapsayan 7 aylık düzeyde kurulan şirket sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 11,22, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 38,3, KUDAKA istatistik Bölgesinde ise yüzde 62,3’lük oran edindi.

KUDAKA BÖLGESİ

2018 ocak-temmuz dönemi bazında Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un bulunduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde, 252 şirket, 7 kooperatif ve 153 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Dönemde 34 şirket ve 8 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Altı ayda 28 şirket, 12 kooperatif ve 93 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik faaliyetini durdurdu.

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

TOBB verileri ölçüsünde DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, ocak-temmuz ayları toplamında Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde, 409 şirket, 14 kooperatif ve 334 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. 41 şirket ve 12 kooperatif tasfiye edildi. 7 aylık bölümde 35 şirket, 14 kooperatif ve 170 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesinde 2018’in 7 aylık bölümünde, bin 399 şirket, 42 kooperatif ve bin 6 da gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleştirildi. Bölgede 148 şirket ve 31 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 7 aylık bölümde 123 şirket, 41 kooperatif ve 420 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetine son verdi. Bölgenin kurulan şirket ülke payı yüzde 2.63 oldu

BÖLGE İLLERİ DAĞILIMI

TOBB verilerine göre ocak-temmuz ayları kapsamında, Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Ağrı’da 64, Bingöl’de 82, Bitlis’te 70, Elazığ’da 188, Erzincan’da 81, Erzurum’da 157, Hakkari’de 66, Kars’ta 28, Malatya’da 248, Muş’ta 61, Tunceli’de 17, Van’da 272, Ardahan’da 20, Iğdır’da 45 şirket ekonomi hayatına girdi.

TOBB VERİLERİ

Kurulan şirket sayısı 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 23,27 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 yılı Temmuz ayına ait ‘Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, Temmuz ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 23,27 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,27 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,17 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 12,94 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 32,94 kapanan kooperatif sayısında yüzde 59,09 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 72,80 oranında artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISI YILLIK BAZ

2018 yılı Temmuz ayında, 2017 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 30,84 oranında artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23,70 oranında azalış oldu. Kooperatif sayısı ise bu dönemde aynı kaldı. Temmuz ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 16,33 kapanan kooperatif sayısında yüzde 13,22 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 32,99 oranında artış oldu.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

2018 yılının ilk 7 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,86 kurulan kooperatif sayısında yüzde 18,94 oranında artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,04 oranında azalış oldu. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 9,43 kapanan kooperatif sayısında yüzde 13,03 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,10 oranında artış gözlendi.

İLLER VE EN’LER

Temmuz ayında Ardahan’da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

2018 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 6 bin 871 şirket ve kooperatifin yüzde 86,22’si limited şirket, yüzde 12,66’sı anonim şirket, yüzde 1,08’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,48’i İstanbul, yüzde 10,45’i Ankara, yüzde 6,61’ İzmir’de kuruldu. Bu ay Ardahan’da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

AYLIK DEĞİŞİM

2018 Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 32,99 oranında arttı. 2018 yılı ilk yedi ayında toplam 53 bin 708 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 45 bin 209 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 63,59’unu, 7 bin 836 anonim şirket ise yüzde 34,92’sini oluşturdu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 32,99 oranında arttı.

ŞİRKET NİTELİKLERİ

2018 Temmuz ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 369’u ticaret, 924’ü imalat ve 915’i inşaat sektöründe kuruldu. 734 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2018 Temmuz ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 369’u ticaret, 924’ü imalat ve 915’i inşaat sektöründe kuruldu. Bu dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 734’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 459’u inşaat, 259’u imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 305’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 200’ü inşaat, 93’ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 932’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 386’sı inşaat, 161’i ulaştırma ve depolama sektöründe oldu.

KOOPERATİFLER

Temmuz ayında kurulan 74 kooperatifin 35’i konut yapı kooperatifi oldu. Temmuz ayında kurulan 74 kooperatifin 35’i konut yapı kooperatifi, 12’si tarımsal kalkınma kooperatifi ve 10’u motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2018 yılında kurulan 653 kooperatifin 275’i konut yapı kooperatifi, 95’i tarımsal kalkınma kooperatifi, 72’si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. Temmuz ayında bin 242 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2018 yılı Temmuz ayında kurulan bin 242 yabancı ortak sermayeli şirketin 590’ı Türkiye, 159’u Suriye, 121’i Suudi Arabistan ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan bin 242 yabancı ortak sermayeli şirketin 88’i anonim, bin 154’ü limited şirket oldu. 2018 yılında kurulan şirketlerin bin 2’si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 496’sı İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 458’i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,61’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.