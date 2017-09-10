Erzurum’da 7 ayda 27 kayıp

Erzurum’da temmuz ayında 211, ocak-temmuz ayları arasında ise 864 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazasının kaydedildiği bildirildi. Temmuz ayındaki kazalarda 11, 7 aylık süreçte ise 27 kişi yaşamını yitirdi.

TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ

TÜİK verilerine göre temmuz ayı içinde, ilde, 211 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan, 197’si de maddi hasarlı trafik kazası kaydedildi. Trafik kazaları sonucunda 11 kişi yaşamını yitirdi, 440 kişi ise yaralandı. Ülke toplamında, Erzurum’da kaydedilen trafik kazası sayısı yüzde 0.95, trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı ise yüzde 2.56’lık oran gösterdi.

OCAK-TEMMUZ DİLİMİ

Veriler bazında, bu yılın ocak-temmuz ayları arasında ilde 864 yaralamalı- ölümlü, bin 155 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 27 kişi yaşamını kaybetti, bin 745 kişi de yaralanarak tedavi altına alındı. 7 aylık dilimde Erzurum’da belirlenen trafik kazası sayısı, ülke toplamında yüzde 0.89’lk oran oluşturdu.