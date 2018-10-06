Erzurum'da 730 karton kaçak sigara ele geçirildi

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sırasında Abdurrahman Gazi Mezarlığı üst tarafından Oteller bölgesine giden stabilize yol üzerinde durumundan şüphelenilen araç durdurularak yapılan incelemeler sonucu araç çevresinde yerde poşetler içerisinde muhtelif markalarda kaçak sigaraların olduğu tespit edildi. Aynı yol üzerinde bulunan bir TIR'ın park halinde olduğu ve konuyla alakalı olabileceği değerlendirilerek yapılan kontrollerde TIR içerisinde ve dorsesinde muhtelif markalarda kaçak sigaralar olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili olarak şüpheli durumda bulunan E.Ö, M.Y. ve A.O isimli üç şahıs yakalandı. Araçlarda toplamda 730 karton kaçak sigara ele geçirildi.