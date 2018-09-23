Erzurum'da 8 ayda 5 bin konut satıldı

İlde ay içinde 687, 2018'in ocak-ağustos ayları döneminde ise 5 bin 10 konut el değiştirdi. İlde gerçekleştirilen konut satışları bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 9,6, 8 aylık ölçütte ise yüzde 7,15 oranında düşüş gösterdi.

ERZURUM AĞUSTOS 2018 KONUT SATIŞ VERİLERİ

Erzurum'da ağustos ayında 90 ipotek, 597 de diğer yollardan olmak üzere toplam 687 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılının ağustos ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 56,5 oranında azalırken diğer yollarla yapılan konut satış sayısı da yüzde 7,9 oranında artış kaydetti. 2017 yılının ağustos ayında ilde 207 ipotek, 553 de diğer yollardan 786 konut satılmıştı.

ERZURUM OCAK-AĞUSTOS AYLARI VERİLERİ

İlde ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 aylık ölçütte 5 bin 10 konut satıldı. Bu satışlardan bin 394'ü ipotek, 3 bin 616'sı ise diğer yollardan gerçekleşti. 2017 yılının aynı dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 22,7 oranında azaldı, diğer yollardan yapılan konut satış sayısı ise yüzde 0,66 oranında arttı. 2017 yılının aynı döneminde ipotek yoluyla bin 804, diğer yollardan ise 3 bin 616 toplam 5 bin 396 konut satışı yapılmıştı.

BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI

Erzurum'da ağustos ayında satışı yapılan 687 konutun 423'ü birinci, 337'si ise ikinci elden satıldı. Ocak-ağustos döneminde satışı yapılan 5 bin 10 konutun ise 2 bin 418'i birinci elden satılırken, 2 bin 592'si ise ikinci elden satıldı. 8 aylık düzeyde birinci el satışlarının toplam konut satışa oranı yüzde 48.26 olarak hesaplandı.

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye'de 2018 Ağustos ayında 105 bin 154 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos dönemi konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında azalarak 105 bin 154 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 262 konut satışı ve yüzde 14,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 bin 291 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 64 konut satışı ve yüzde 4,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR

İpotekli konut satışları 2018 Ağustos ayında 12 bin 743 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,1 oranında azalış göstererek 12 bin 743 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 82 konut satışı ve yüzde 16,3 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 21,3 ile Artvin oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ

Diğer satış türleri sonucunda 92 bin 411 konut el değiştirdi.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 oranında artarak 92 bin 411 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 180 konut satışı ve yüzde 14,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,4 oldu. Ankara 7 bin 877 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 231 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Hakkari oldu.

İLK SATIŞ

Konut satışlarında 49 bin 362 konut ilk defa satıldı.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak 49 bin 362 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 981 konut satışı ve yüzde 14,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 257 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 131 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL SATIŞ

İkinci el konut satışlarında 55 bin 792 konut el değiştirdi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalış göstererek 55 bin 792 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 281 konut satışı ve yüzde 14,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54,3 oldu. Ankara 6 bin 34 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 933 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA SATIŞ

Yabancılara 2018 yılı Ağustos ayında 3 bin 866 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,6 artarak 3 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2018'de ilk sırayı bin 141 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 675 konut satışı ile Antalya, 307 konut satışı ile Bursa, 305 konut satışı ile Ankara ve 263 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı.

Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 944 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 394 konut ile İran, 275 konut ile Suudi Arabistan, 271 konut ile Kuveyt ve 192 konut ile Rusya Federasyonu izledi.