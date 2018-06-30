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30 Haziran 2018 16:06

Erzurum’da 8 yıl önce kaybolan 7 yaşındaki 2 kız çocuğundan haber yok

Erzurum’un Tekman ilçesinde 16 Mayıs 2010 tarihinde evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki iki kız çocuğundan 8 yıldır haber alınamıyor.

Erzurum’da 8 yıl önce kaybolan 7 yaşındaki 2 kız çocuğundan haber yok

30 Haziran 2018 16:06


Tekman ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Toptepe köyünde 2010 yılında evlerinin önünde oyun oynayan Ayşe Sümbül (7) ile Fazilet Yaşar (7) kayboldu. Çocuklarından haber alamayan Sümbül ve Yaşar aileleri durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine yaklaşık 1 ay bölgede çocukların bulunması için arama çalışması yapıldı.


Sivil savunma, jandarma ve polis ekiplerinin yaptıkları arama çalışmaları sonuç vermezken, geçen 8 yılda çocuklar bulunamadı.


Ayşe Sümbül ile Fazilet Yaşar’ın aileleri yıllarca çocuklarına kavuşmak arzusuyla ümitlerini kesmedi.


Kayıp iki çocuğun fotoğraf ve bilgileri emniyetin “Kayıp Çocuklar” listesinde yer alırken, görenlerin, duyanların en yakın polis merkezine ya da 155 polis hattına bildirmeleri isteniyor.




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