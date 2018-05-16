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16 Mayıs 2018 14:53

Erzurum’da 88 bekçi göreve başladı

Erzurum’da, mahalle ve çarşılarda görev yapacak 150 bekçiden eğitim sürecini tamamlayan 88’i düzenlenen törenle göreve başladı.

Erzurum’da 88 bekçi göreve başladı

16 Mayıs 2018 14:53


İçişleri Bakanlığınca Erzurum il genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alınan 150 mahalle ve çarşı bekçisinden bir aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 88’i Yakutiye Kent Meydanında düzenlenen törende yemin etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, 88 bekçi Türk bayraklarıyla donatılan masalara ellerini koyup, yemin metnini okudu.


Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, törende yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve güvenlerini sağlamak için teşkilat olarak gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "25 yıldır emniyet teşkilatında çarşı ve mahalle bekçisi yoktu. İçişleri Bakanımızın talimatıyla tekrar onları teşkilatta görmeye başladık. Bu arkadaşlarımızın aramıza katılmasıyla sokaklarımızın çok daha güvenli olacak" dedi.


Yeni göreve başlayan bekçilerin de şehrin güvenliği ve huzuru için hizmet edeceğini vurgulayan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’da, "Mahalle ve çarşı bekçilerimiz uzun bir aradan sonra yeniden aramıza katıldılar" ifadelerini kaydetti.


Dönem birincisi Süleyman İpek, aldıkları eğitim sayesinde yaz kış demeden her zaman görevlerini yerine getireceklerini ifade etti.


Konuşmaların ardından 88 çarşı ve mahalle bekçisine sertifikaları verildi.


Çarşı ve mahalle bekçileri daha sonra göreve başladı.




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