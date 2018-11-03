Erzurum'da 9 ayda 43.3 milyonluk dış ticaret

Erzurum'da 9 ayda 12,6 milyon dolarlık ihracat, 30,7 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 43,3 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi.

ERZURUM İHRACAT

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum'da ocak- eylül döneminde 40 firma tarafından 12,6 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yapan firma sayısı değişim göstermezken, kaydedilen ihracat değeri ise yüzde 2,7 oranında artış gösterdi. İlde 2017 yılı ocak-eylül ayı döneminde 40 firma 12.3 milyon dolarlık ihracat yapmıştı.

ERZURUM İTHALAT

İlde bu yılın ocak- eylül döneminde 37 firma tarafından 30,7 milyon dolar tutarında ithalat kaydedildi. 2017 yılının aynı dönemine göre ithalat yapan firma sayısı yüzde 14,0, kaydedilen ithalat değeri ise yüzde 14,8 oranında düşüş gösterdi. İlde 2017 yılı ocak-eylül ayı döneminde 43 firma 36,0 milyon dolarlık ithalat gerçekleşmişti.

ERZURUM DIŞ TİCARET

İlde 2018'in ocak-eylül ayları arasında 40 ihracat, 37 ithalat olmak üzere 77 firma tarafından 43 milyon 390 bin dolarlık dış ticaret gerçekleştirildi. İlde dış ticaret yapan firma sayısı yüzde 7,2 oranında gerilerken, kaydedilen dış ticaret değeri ise yüzde 10,3 oranında düşüş gösterdi. Erzurum'da geçen yıl 83 firma 48,3 milyon dolarlık dış ticaret yapmıştı.

BÖLGE DIŞ TİCARET

Ocak-Eylül ayları arasında Doğu Anadolu Bölgesinde 532,6 milyon dolarlık ihracat, 306,4 milyonluk ithalat olmak üzere toplam 839,1 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildi. Dış ticaret yapan firma sayısının bin 471 olduğu bölgede bir önceki yıla oranla firma sayısında yüzde 6,2'lik artış, dış ticaret değerinde ise yüzde 25,1 oranında düşüş oldu. 2017 yılında bölgeden bin 385 firma 1,1 milyar dolarlık dış ticaret gerçekleştirmişti.

BÖLGE İHRACAT

Ticaret Bakanlığı verilerine göre bölgede 571 firma 532,6 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı. İhracatçı firma sayısı yüzde 2,7, kaydedilen ihracat değeri ise yüzde 18,6 oranında düştü. 2017 yılı ocak-eylül döneminde bölgeden 587 ihracatçı firma tarafından 654,0 milyon dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

BÖLGE İTHALAT

Doğu Anadolu Bölge illerinden bu yılın 9 ayında 900 firma tarafından 306,4 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. 2017 yılının ocak-eylül dönemine göre, ithalatçı firma sayısı yüzde 12,8 oranında artarken, gerçekleştirilen ithalat değeri yüzde 34,3 oranında geriledi. Bölgeden geçen yıl 798 firma 466,5 milyon dolarlık ithalat yapmıştı.

TİCARET BAKANLIĞI DIŞ TİCARET VERİLERİ

Dış ticaret istatistiklerine göre, Eylül'de ihracat yüzde 22,4 arttı, ithalat da yüzde 18,3 azaldı. Dış ticaret açığı da Eylül ayında yüzde 77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Eylül dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Eylül ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat yüzde 18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 77,1 AZALDI

Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Eylül ayında yüzde 59,1 iken, 2018 Eylül ayında yüzde 88,5'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,3 arttı, ithalat yüzde 3,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 16,3 arttı, ithalat yüzde 22,8 azaldı.

AVRUPA BİRLİĞİNE İHRACAT YÜZDE 24,4 ARTTI

Avrupa Birliğine (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 24,4 artarak 7 milyar 322 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Eylül ayında yüzde 49,9 iken, 2018 Eylül ayında yüzde 50,6 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Eylül ayında 1 milyar 421 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 816 milyon dolar ile İtalya ve 719 milyon dolar ile Irak takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA ALDI

Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Eylül ayında 1 milyar 721 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 510 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 413 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 107 milyon dolar ile ABD izledi. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Eylül ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,2'dir.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 13,1 oldu

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78'dir. Eylül ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 40,5'tir.

ANADOLU'NUN İHRACAT HACMİ BÜYÜYOR

Anadolu'dan yapılan ihracat 2018'in ilk 9 ayda son 3 yılda yüzde 20 büyüyerek 26 milyar 333 milyon dolara ulaştı. Anadolu illeri, artan dış ticaret hacmi ve çeşitlenen ürünleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

İhracat istatistiklerinin 2018 yılı 3'üncü çeyrek verilerini inceleyen B2B e-ticaret platformu Xpann.com, Türkiye'nin Ege ve Marmara dışındaki bölgelerinin ihracat rakamlarındaki değişimi açıkladı. 2018'in ilk 9 ayında gerçekleşen toplam ihracatın yüzde 22'lik kısmını oluşturan Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin toplam ihracat rakamı 26 milyar 333 milyon dolara ulaştı. Anadolu'dan yapılan ihracatta Ankara ve Gaziantep başı çekerken, bu illeri sırasıyla Hatay, Adana ve Kayseri takip etti.

ANADOLU'NUN İHRACAT KAPLANLARI HATAY, ADANA, KAYSERİ, ANKARA VE GAZİANTEP'TE

Son 3 yılın ihracat rakamlarının da incelendiği araştırmaya göre, Hatay yüzde 51, Adana yüzde 20, Kayseri yüzde 17, Ankara yüzde 13 ve Gaziantep yüzde 9 büyüme gösterdi. Anadolu'nun ihracat kaplanlarına ev sahipliği yapan illerin, 2018 yılının ilk 9 ayındaki performansları da göz doldurdu. Türkiye'nin en büyük halı üreticisi konumundaki Gaziantep'te ise halı ihracatı yüzde 6 artarak 1 milyar 117 milyon dolar seviyelerine yükseldi. Tekstil ve hammadde ihracatı ise yüzde 9 artışla 1 milyar 114 milyon dolar oldu. İhracattaki sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan e-ihracat alanında Avrupa ile Türkiye arasında köprü kurmayı hedefleyen platform ise Haziran ayıdan bu yana Türkiye dahil tüm Avrupa kıtasında 736 bin üreticiye ait 46 bin farklı kategoride 2 milyon 300 bin ürün listeledi.

DOĞU ANADOLU GENELİNDE 35 MİLYON DOLAR İHRACAT

2018 yılının Eylül ayında Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de ihracat 35 milyon 342 bin dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise 8 milyon 855 bin dolarda kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılının Eylül ayında Malatya'da ihracat 23,38 milyon dolar, ithalat 5,63 milyon dolar, Elazığ'da ihracat 11,89 milyon dolar, ithalat 3,10 milyon dolar, Bingöl'de ihracat 52 bin dolar, ithalat 99 bin dolar ve Tunceli'de ihracat 20 bin dolar, ithalat 26 bin dolar olarak gerçekleşti.

35 milyon 342 bin dolar ihracatın yapıldığı 4 ilde ithalatın 8 milyon 855 bin olması dikkat çekti.