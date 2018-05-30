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30 Mayıs 2018 21:30

Erzurum’da 9 bin 40 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 bin 40 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Erzurum’da 9 bin 40 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirildi

30 Mayıs 2018 21:30


Alınan bilgiye göre, Erzurum 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin Önleme Arama Kararına istinaden saat:23.00 sıralarında Erzurum’da bulunan bir kargo toplama merkezinde şüpheli kargo gönderileri üzerinde yapılan araştırmalarda 4 parçadan oluşan koli şeklindeki kargo gönderileri ağırlık ve şekil olarak şüphe uyandırdığından adli mercilerden alınan talimatla Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinden Elmıeh R. A. isimli yabancı uyruklu bir şahıs tarafından gönderilen ve Elmıeh A. isimli yabancı uyruklu şahsın Bursa ili Osmangazi ilçesinde teslim alacağı 4 koli içerisinde yapılan aramada herhangi bir faturası bulunmayan SDF (Sildenafil) 100 mg ibareli 1130 kutu şeklinde her kutuda 8 film tablet olmak üzere 9 bin 40 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.




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