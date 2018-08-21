Erzurum’da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Kurbanlarını keserken ya da yardım ederken kesici aletlerle yaralanan birçok kişi hastanelerin acil servislerine akın etti.

Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Kasap ya da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, cadde ve sokaklarda heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin birçok noktaya kurduğu kesimhaneye ise halk ilgi gösterdi. Belediyenin kesimhanesinde kurbanlığını kestiren vatandaşlara su ve etli pilav ikramında bulundu. Kesimhanelerin etrafı ise kurban derilerini almak için bölgeye gelen dernek üyeleri ile doldu.

Evinin bahçesinde ya da arazide kurban kesenler bu yıl geçen yıllara göre daha az oldu. Uzmanların uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar da kurbanları yine çocukların gözleri önünde kesti.

Erzurum’un çeşitli ilçe, belde ve köylerinde aldıkları kurbanları kendileri kesmeye çalışan veya kasaplara yardımcı olan vatandaşlar kesici aletlerle yaralandı. Palandöken ilçesinde aldığı kurbanı kesmeye çalışırken kurbanın ters hareketiyle birlikte bıçakla elini keserek yaralanan Tosun Eroğlu, Palandöken Devlet Hastanesinde tedavi oldu. Palandöken Devlet Hastanesi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine şu ana kadar 55 acemi kasap müracaat etti.