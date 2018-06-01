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01 Haziran 2018 15:57

Erzurum’da Akdağ ve Eroğlu’nun katılımıyla 30 adet tesisin temel atma töreni gerçekleşti

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Erzurum’da 429 milyon TL yatırım bedelli 30 adet tesisin temel atma töreni gerçekleşti.

Erzurum’da Akdağ ve Eroğlu’nun katılımıyla 30 adet tesisin temel atma töreni gerçekleşti

01 Haziran 2018 15:57


Havuzbaşı Kent Meydanına kurulan çadırda düzenlenen programda konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 429 milyon TL yatırım bedelli 30 adet tesisi Erzurum’a kazandıracaklarını söyledi.


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu düzenlenen toplu açılış ve temel atma merasiminde inşa edilecek Söylemez Barajı, Köprüköy Gölçayır Göleti, Oltu Esenyamaç Göleti, 7 adet sulama tesisi ile 4 adet taşkın koruma tesisinin, ağaçlandırma ve ormancılık projelerini içeren çalışmalar ile Nene Hatun Tarihi Milli Parkı sulama sistemi ve peyzaj yapımının temelini attı.


Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, aynı merasimde yapımı tamamlanan Tortum Pehlivanlı Barajı ile 13 adet taşkın koruma tesisinin açılışını da gerçekleştirdi.


Temeli atılıp açılışı yapılan 30 tesisin maliyetinin 429 milyon TL. olduğu açıklandı.


Düzenlenen programda ayrıca 5 aileye gelir getirici tür, 12 aileye de ORKÖY sertifikası veren Prof. Dr. Eroğlu, ceviz, sarıçam, huş, leylak ve dişbudak fidan türlerinden oluşan toplam Bin 200 adet fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.




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