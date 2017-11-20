Erzurum’da ambulans traktörle çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Erzurum-Ağrı karayolu Pasinler ilçesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ardahan’dan Erzurum’a hasta taşıyan ambulans ile traktör çarpıştı. Kazada ambulanstaki hasta ile 3’ü sağlık personeli olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan kurtarılarak ambulanslarla Pasinler Devlet Hastanesi ve Erzurum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulanstaki hastanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.