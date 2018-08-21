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21 Ağustos 2018 11:34

Erzurum’da ‘Angus’ cinsi kurbanlık güçlükle kesilebildi

Erzurum’da kesimhaneye kamyonun üzerinde getirilen ‘Angus’ cinsi kurbanlık dana, güçlükle kesilebildi.

Erzurum’da ‘Angus’ cinsi kurbanlık güçlükle kesilebildi

21 Ağustos 2018 11:34


Erzurum’da bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Kasap ya da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, cadde ve sokaklarda heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Kurbanlıkları yakalamaya çalışırken hafif şekilde yaralananlar oldu. Vatandaşlar yakalayamadıkları kurbanlıklar için Büyükşehir Belediyesinin ’Boğa Timi’nden yardım istedi.


Yıldızkent semtinde kamyonun üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kesimhaneye getirilen ‘Angus’ cinsi dana, bir anda kamyonun üzerinden atlayarak vatandaşların arasına daldı. Bu sırada korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar sağa sola kaçıştı. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen dananın kendisine gelmesi için dakikalarca yüzüne hortumla su serpildi.


Erzurum Büyükşehir Belediyesinin birçok noktaya kurduğu kesimhaneye ise halk ilgi gösterdi. Evinin bahçesinde ya da arazide kesim yapan sayısı geçen yıllara oranla azdı. Uzmanların uyarılarına rağmen bazı kurbanlar yine çocukların gözü önünde kesildi. Kesimhanelerin etrafı ise kurban derilerini almak için bölgeye gelen dernek üyeleri ile doldu.




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